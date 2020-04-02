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台東連假期間加強防疫宣導　縣府持續派員稽查旅館及民宿

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▲▼ 台東連假期間加強防疫宣導，持續派員稽查旅館及民宿。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 台東連假期間加強防疫宣導，持續派員稽查旅館及民宿。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

因應新冠肺炎國際疫情持續升溫，台東縣政府觀光處在清明連假期間防疫不鬆懈，加強旅館及民宿衛生稽查，對旅宿業第一線接待人員作衛教宣導，協助旅宿業者落實防疫工作，也針對責任保險及發展觀光條例規定檢查，確保住宿品質及環境衛生，迎接國人到台東享受最乾淨的空氣。

觀光處長余明勳表示，在清明連假前就已要求旅宿業者加強防疫工作，請觀光從業人員勤洗手，落實個人衛生管理，也請從業人員務必詢問旅客TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚等資訊），密切留意住宿旅客是否有發燒、乾咳等症狀，並視需求通報或協助送醫。 同時，也針對住宿大廳、客房環境清潔及消毒、後送通報等SOP逐一講解，呼籲業者確實執行防疫工作，提供旅客最安全、最安心的住宿環境。

▲▼ 台東連假期間加強防疫宣導，持續派員稽查旅館及民宿。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

余明勳指出，台東縣目前並無新冠肺炎確診病例，地廣人稀是台灣人口密度最小的縣市，加上好山、好水、好空氣，清明期間氣候最是宜人，都是避開擁擠城市及疫情困擾的絕佳條件與環境；山水俱美的台東縣海天一色、縱谷風情、離島浪漫加上全國最棒的空氣；建議大家多多利用這次連假期間，用緩慢地腳步深深地來感受，相信「來台東，可以找回您自己的慢生活」。

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