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中疾控專家：入境者集中隔離可防「輸入性擴散」　不支持居家

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲大陸包括北京、上海、廣州等有國際航班機場的城市，均已對境外入境人員一律實施14天的集中隔離醫學觀察措施，以及病毒核酸檢測。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

應對新冠肺炎疫情於全球蔓延，「外防輸入」成為近日中國大陸的重要方針。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友2日表示，集中隔離能防止輸入病例造成社會擴散，對入境人員不主張、不支持居家隔離。

大陸國務院聯防聯控機制於2日下午，召開例行記者會，說明新冠肺炎疫情防控與醫療國際合作工作。對於不主張居家隔離的原因，吳尊友表示，在入境人員當中，有些人現在沒有症狀，但在觀察期間可能會出現症狀、發病。

因此，他說明，如果等他（入境人員）出現症狀的時候，實際上已經造成傳播，所以「我們主張執行集中隔離觀察。」

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／翻攝中國政府網）

▲中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友主張，對入境人員全面進行集中隔離。（圖／翻攝中國政府網）

吳尊友進一步表示，我們知道潛伏後期已經有傳染性，如果入境人員在家庭中進行隔離，他和家庭成員都有生活接觸，出現症狀的時候，這種傳播已經發生了。

他坦言，即使很快採取措施馬上送醫院診斷治療，但傳播已經發生了，來不及了。「如果放在集中隔離點，就可以規避這種現象。」指出這是經過過去有些地方採取居家隔離，後來發現這種措施不好的經驗後，就改規定對密切接觸者或者入境人員實行集中隔離。

中國疾控中心在發布會上，還引述一篇研究文章，表示平均每個確診病人能夠傳播將近3個病人，平均每個無症狀感染者能夠傳播不到1個病人，即無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的三分之一。未來，官方將深化傳染源追踪管理，即時發現無症狀感染者，採取集中隔離措施。

國家衛生健康委國際司監察專員李明柱還提到，衛健委對於非洲國家出現的疫情非常關心。截至目前，已經展開各類培訓和健康教育活動250多場，培訓1萬多人，發布多語種的公告和防控指南800多份。同時，組織遠程專家指導團隊，與非洲54個國家展開技術交流，幫助衣索比亞等地區完成新冠病毒PCR檢測試劑的設備調適等。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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