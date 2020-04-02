蔡英文宣布捐1000萬片口罩　鄭運鵬建議：加開產線援助友邦

▲蔡英文視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文1日宣布，我國將會捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重的國家，其中包含歐洲和美國，讓大家看見「Taiwan is helping」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬2日受訪時表示，這種特殊事件不是每年都會有，建議政府可以考慮加開專門用來援助友邦的口罩生產線，長期支援。

蔡英文1日上午召開敞廳談話，宣示台灣將提供國際口罩、藥物、技術等，三方面的協助，供疫情嚴重國家總計1000萬片口罩給醫療人員、奎寧藥物給需要國家，最後也提供大數據檢疫系統。外交部透露，第一波將捐贈11個歐洲國家總計700萬片口罩，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等歐洲聯盟（EU）會員國，以及英國和瑞士。

▲總統府敞廳談話。（圖／翻攝總統府直播）



鄭運鵬2日受訪時表示，過去台灣在支援國際友邦，常常會遇到「我們願意給錢對方還不敢收」的困境，這一次因為武漢肺炎，台灣生產的醫療外科級口罩，成本不高，卻成了各國急需用來救人救國的必要物資。

鄭運鵬認為，這種特殊事件不是每年都會有，建議政府可以考慮加開專門用來援助友邦的口罩生產線，長期支援。

鄭運鵬也說，這些口罩雖然不一定能讓台灣換到一個邦交國，但是可以讓數以億計的外國人知道台灣，一次讓世界用非常正面的觀點認識到台灣，在各種國際組織上，為台灣發聲的友邦講話會更有力量。

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）



此外，針對美國福斯電視台主播四前批評世界衛生組織（WHO）打壓台灣加入，鄭運鵬則認為，WHO現在最大的問題，是WHO好像只有中國大陸一個會員國，所以才會引起全世界的質疑。鄭運鵬說，現在台灣的防疫已經可以支援國際，相信要求讓台灣加入WHO、以及國際民航組織等等的壓力會更大。

另外，近日因觀光局主秘事件，讓立法院的防疫工作也備受關注，鄭運鵬表示，的確有很多委員之間對於立法院的防疫工作有點擔心，甚至有人建議停會二週。

不過鄭運鵬也透露，前天他有向立法院長游錫堃請教相關措施，游錫堃表示會利用連假做院區消毒的工作，因為連假長達四天，立法院會觀察一下有沒有其他狀況發生再來作決定，目前不會停會。

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