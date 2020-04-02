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1000萬口罩捐歐美　胡錫進：別想那麽多「世界永不會把台灣當國家」

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▲總統蔡英文宣布向歐美捐贈口罩。

記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文4月1日宣布向歐美捐贈1000萬片口罩，數字為大陸捐給歐洲口罩數量的3倍多，被英國《金融時報》認為可能「激怒」北京。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進指出，台灣捐口罩，北京沒什麼好生氣的，這種對比太小人，但也要勸蔡英文當局，把援助口罩作為人道主義行動就好，「別想那麽多，想了也沒用，這個世界永遠不會把台灣當成一個國家。」

胡錫進在網路節目《胡侃》上表示，台灣往歐洲捐口罩，北京沒有什麼好生氣，《金融時報》自己小心眼，以己度人，「歐洲正在困難之時，得到八方援助，援助的數量無論多少，都是善意，怎麼好意思對比這家給得多，那家給得少，這是什麼道德水平？這種對比太小人了吧！」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

▲▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

胡錫進還說，他看到美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在一次講話中，強調美國給國際抗疫提供的援助比中國多，這種對比也很不敞亮，「美國援助美國的，中國援助中國的，有必要比嗎？而且中國是發展中國家，美國是發達國家，我們捐的是自己省下來的，和美國捐的是一個性質嗎？」

胡錫進認為，中國從來也沒有用宣揚自己的對外援助，來貶低美國的對外援助啊，「我們只是盡自己對國際抗疫的一份支持和善意，根本就沒準備跟任何一方比，蓬佩奧這位國務卿幹嘛老瞟著中國啊？他是不是覺得不扯中國他就要失業了呀？」

▼台灣將口罩日產能提升到1000萬片以上。（圖／記者陳昱光攝）

▲口罩工廠陳勇志。（圖／記者陳昱光攝）

胡錫進提到，台灣給世界援助多少口罩，他都不嫌多，但他要提兩點，「一是大陸疫情危急的時候，蔡英文當局禁止向大陸出口口罩，連個人向大陸寄口罩這個都禁，挺不地道啊。」

胡錫進指出，第二他有理由說一句，台灣更像是要用口罩搞所謂「外交」，對這一點蔡英文也說得明白，「她在談援助口罩時特別強調，台灣是『國際社會的一員』。」

胡錫進強調，他要勸蔡英文當局，還是把援助口罩作為純人道主義行動去開展，「別想那麽多，想了也沒用，這個世界永遠都不會把台灣當成一個國家的。」

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