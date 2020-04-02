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紐約「單日391死」市民照樣出門玩　州長怒下令：關閉所有遊樂場

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▲▼紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在曼哈頓一處會議中心痛批聯邦政府。（圖／路透）

▲紐約州為全美疫情重災區，州長古莫因紐約市民眾不聽勸，下令關閉所有遊樂場。（圖／路透）

中央社記者／尹俊傑

紐約州新冠肺炎單日新增391死，總數逼近2000大關。由於民眾不配合社交距離規定，州長古莫今天下令關閉紐約市所有遊樂場，並警告全美其他地區也會面臨嚴峻疫情。

根據紐約州政府最新數據，全州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例達8萬3712例，日增10%，為疫情升溫以來最小增幅；累計1941人死亡，日增25%。紐約州為美國疫情重災區，確診與死亡人數都占全美逾4成。

古莫（Andrew Cuomo）簡報時呼籲疫情尚不嚴重的其他州居民，慎重看待冠狀病毒威脅。他援引蓋茲基金會（Gates Foundation）贊助的團隊預測指出，這波疫情將奪走全美9.3萬條人命，紐約州占1.6萬人左右，代表其他地區也將受創慘重。

古莫說：「堪薩斯人看晚間新聞也許會說這只是紐約的問題，但預測數據不是這樣。數據顯示今日是紐約的問題，明日就是堪薩斯、德州和新墨西哥州的問題。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過91萬人感染新冠肺炎、逾4.5萬人喪命；全美確診突破20萬例、至少4476人死亡。白宮防疫專家預估，美國可能會有10萬到24萬人死於武漢肺炎。

為防止病毒蔓延，全美實行保持社交距離的防疫方針，但沒有強制性，主要仰賴民眾自律。紐約市致力降低人群密度，許多年輕人近期仍不顧警告到公園打籃球，古莫多次在簡報時表達不滿。

古莫今天宣布，由於警告數週成效仍不彰，紐約市將關閉所有遊樂場（playground），公園與其他公共空間仍將開放，以利民眾外出透氣、運動。

一個月前，紐約州出現首例新冠肺炎確診病例，隨著檢測加速，病毒蔓延程度逐漸攤在陽光下。截至今天上午，紐約、新澤西與康乃狄克州形成的大都會區累計確診突破10萬例，2365人不治。其中，紐約市已有1139人死於新冠肺炎。

為減輕醫院負擔，擁有1000張病床的美軍醫療艦安慰號（USNS Comfort）本週起停泊曼哈頓，賈維茨會展中心（Javits Center）改裝成臨時醫院，中央公園綠地出現野戰醫院。美國網球公開賽舉辦地金恩夫人國家網球中心（Billie Jean King National Tennis Center）也在搭建350個床位的醫療中心，計劃收治非新冠肺炎病患。

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