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影／最後一餐「滷味配酒」！翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」...伏法延後1小時

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記者邱茀濱／綜合報導

桃園男子翁仁賢4年前殘忍放火燒死6名至親，昨（1）晚8點38分在台北看守所連開兩槍伏法，9點經法醫確認死亡，遺體在45分被移出並送往中壢殯儀館。據悉，所方為他準備的最後一餐是滷味配啤酒，但他沒有吃完，且在得知要被槍決時，一度抵抗不配合，最後被法醫跟管理員拖到刑場執行，因此伏法延後一小時。

逆子翁仁賢原定今晚8點執行槍決，在得知要被槍決時一度抵抗不配合，試圖拖延時間，最後在法醫和北所管理員的合力下，才把他拖到刑場，期間還拒絕打麻醉，笑稱不想像鄭捷一樣，想要「好好享受死亡的過程」，經溝通後才同意打針，因此伏法時間延後了一小時。

▲▼翁仁賢遺體送出。（圖／記者宋良義攝）

▲翁仁賢遺體送出。（圖／記者宋良義攝，下同）

另外，知情人士透露，由於看守所不可能讓死囚住獨居房，所以找了一個刑期長的獄友和他搭配，據知翁仁賢收容期間對獄友「還算客氣」，沒有什麼不良紀錄或鬧過大事。值得注意的是，翁仁賢過去面對媒體總是一副大喇喇的樣子，甚至對著鏡頭比中指、嗆記者，但知情人士指出，感覺他是在受人關注時才會刻意做出誇張舉動。

翁仁賢死前仍嘴硬，要家人「好好保重身體，我會追殺幾個輪迴」，伏法前仍表示不放過家人，毫無悔意。

▲▼翁仁賢遺體送出。（圖／記者宋良義攝）

翁仁賢在家排行老么，2016年2月7日大年夜時，趁著一家十口正在圍爐之際，以事先準備好的寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆，隨即引火，全家瞬間燒成火海。翁的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。

翁縱火後逃亡5天被捕，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴，但翁開庭時多次辱罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，甚至嗆家人、對媒體比中指。案經上訴，最高院認定，翁仁賢預謀殺害親人，對遺屬造成難以走出的痛苦及傷害，且家屬不肯原諒翁仁賢，判處死刑、褫奪公權終身，全案定讞。

▲▼翁仁賢遺體送出。（圖／記者宋良義攝）

法務部長蔡清祥表示，執行死刑沒有特定的對象、時間表，只要依法查明沒有救濟的機會，包含沒有非常上訴、再審、特赦等，就會在符合兩公約的情況下依法執行。他還說，會以嚴格的審核執行死刑，一切依程序作業，不會特別挑選日子。

在得知翁仁賢伏法後，大哥翁仁焜受訪時並不意外，也覺得在意料之中；三哥翁仁君則表示，「這種事情發生以後，我們已經沒有辦法把他當作家人，所以這種事件，我…其實沒有辦法把他當作家人」。翁仁君的一對子女也不幸於那晚葬身火海，他說，失去至親的痛永遠也放不下，傷痛永遠也無法復原，一輩子不可能原諒對方的行為。翁仁君強調，事發後就當作這個「弟弟」死了，他沒有這種殺人犯家人。

▲▼翁仁賢嗆記者去讀幼稚園。（圖／記者吳銘峯攝）

▲翁仁賢1日晚間槍決伏法。（圖／記者吳銘峯攝）

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