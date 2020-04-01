快訊／遺體送出畫面曝！翁仁賢4根菸後...「2槍伏法」　家人拒領直送殯儀館

記者許凱彰／台北報導

死囚翁仁賢2016年除夕刻意縱火燒死父母等6位至親，案經上訴後由最高院判處死刑。對此，法務部證實，翁仁賢已於1日晚間8時38分開始連開2槍伏法，法醫晚間9時確認死亡。翁囚遺體也在1日晚間9時45分許移出，將送往中壢殯儀館。

▲翁仁賢遺體送出，將送往中壢殯儀館。（圖／記者宋良義攝，下同。）

法務部晚間向《ETtoday新聞雲》證實，翁仁賢已於4月1日20點38分槍決伏法。本案54歲翁仁賢在家中排行老么，於2016年2月7日的大年夜，趁家中10人圍爐時，以事先裝好汽油的寶特瓶、牛奶罐潑灑三合院縱火，導致年邁的父母、姪子、姪媳與外籍看護當場葬生火窟。

▲翁仁賢出庭還比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

據了解，翁仁賢笑稱北捷連續殺人犯鄭捷怕痛，不想像他一樣，一度拒絕法醫打麻醉，讓他「好好享受死亡的過程」，經執行檢察官溝通後，才同意打針。

不僅如此，翁仁賢死前仍嘴硬，要家人「好好保重身體，我會追殺幾個輪迴」，伏法前仍表示不放過家人，毫無悔意。

▲▼翁仁賢遺體送出台北監獄。（圖／記者宋良義攝）

翁仁賢逃亡5天被逮，被檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴，但翁開庭時多次辱罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，甚至嗆家人、對媒體比中指。

案經上訴，最高院認定，翁仁賢預謀殺害親人，對遺屬造成難以走出的痛苦及傷害，且家屬不肯原諒翁仁賢，判處死刑、褫奪公權終身，全案定讞。

▼翁仁賢開庭時還曾辱罵法官。（圖／記者吳銘峯攝）