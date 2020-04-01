步槍掃射劫板信銀78萬！車上藏手槍「被抓就飲彈 」...警壓制悍匪送辦　　

記者羅志華／台北報導

陳姓男子出獄3年求職不順，不僅生活需靠朋友救濟，更不時得忍受周遭的冷嘲熱諷，悲憤之下決定「幹票大的」，向朋友借來步槍，於3月30日在中山區板信銀行狂開6槍，搶走78萬後逃逸；警方火速於31日在桃園逮捕陳男，於4月1日移送北檢。

▲陳男出獄生活不順，竟向友人借步槍搶銀行，甚至在車上藏手槍想說被逮時要輕生，警方趁他去買東西時上前壓制，訊後於4月1日移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

警方調查，陳男到銀行貸款遭拒，想到出獄以來的各種不順，索性計畫搶銀行當嚐嚐「有錢」的滋味，行動前還擔心火力不夠，向台中的獄友借步槍來用；陳男3月30日先從捷運芝山站搭上計程車，向司機稱要去八里祭拜父親，並趁著司機上廁所，把車一路開往大直。

陳男到點後，先下車到板信銀行勘查地形，確認人少後隨即回車上取槍，一進銀行共開6槍，其中一槍還打在保全的右大腿上，隨後得手78萬元逃逸。

▲警方從陳男車上查獲一把改造手槍，陳男供稱是想在被警方包圍時拿來輕生用的，只是被警察抓得太突然，才讓他沒了「壯烈犧牲」的機會。（圖／記者劉昌松攝）

陳男逃亡過程中設下不少「斷點」，先將搶來的計程車開到林口，之後轉搭車北上，換開另一部贓車到八里，再開回自己的車回桃園龍潭，並於31日開車至台中還槍。

警方在陳男自台中北上時尾隨，直到陳男在龍潭一處超商下車時將他逮捕，並起出1把改造手槍、28顆子彈及66萬多元餘款，並在車上查獲3塊失竊車牌，懷疑陳男可能計畫再犯案。

陳男遭逮後，稱車上的改造手槍，本來是要在被警方包圍時輕生用的，但警方趁他去超商買東西時將他壓制，他也沒機會「壯烈犧牲」了；警方訊後於4月1日下午，將陳男移送北檢。

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