居家檢疫到處亂跑！竹苗2人罰鍰逾期未繳　女遭移送執行署

▲新竹縣首例遭裁罰100萬元的林東京，至今尚未繳納罰鍰，如有逾期繳納，將遭新竹分署依法強制執行。（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／新竹報導

苗栗縣一名泰籍女子18日入境居家檢疫時，與友人前往台北長達9個小時。苗縣衛生局依規定對她處以30萬元罰緩，但至今遲遲沒有繳納，已建立聯繫窗口加速案件移送並分案執行。新竹分署31日受理後，這位女子成為首例移送執行案件；另外，新竹首例被罰100萬元的林東京案件，目前也尚未繳納，如有逾期也將強制執行。

新竹分署表示，這名泰籍女子18日入境台灣時，依規定應於苗栗住家居家檢疫14天，但才不到4天時間，就和友人開車前往台北，雖當天即返回住處，但還是被苗栗縣衛生局裁處30萬元罰鍰，而且截止前都未繳清。新竹分署於受理後，當天迅速分案，立即發文通知移民署及海巡署等境管機關限制其出境、出海，並將於其居家檢疫期滿後進一步執行，以遏止民眾無視相關防疫規定，且拒不繳納罰緩之惡意行為。

依據統計資料顯示，因違反「傳染病防治法」以及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」苗栗縣有6件，已繳納4件共計4萬元，尚有2件共計60萬元未繳納，包含已移送1件30萬元。新竹市有11件，已繳納5件共計35萬元，尚有6件共計75萬元未繳納。

其中，新竹縣目前僅裁罰1件，即首例被罰最高額100萬元引起社會矚目之林東京案件，目前尚未繳納。如逾期不繳納者，將透過聯繫窗口，儘速移送新竹分署依法強制執行，發動扣押財產，必要時採取限制出境、出海，甚至向法院聲請予以拘提管收等強制執行作為，以遏止民眾恣意違規，避免發生防疫破口。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►破窗賊偷賓士車現金及金飾 車主火大找監視器「一眼認出」…竟是他幹的

►大手筆！竹南鎮公所購買抗疫物資 加發近萬名學童2千元紅包

