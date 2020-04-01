3年前出獄求職碰壁又被同事嘲諷　悍匪「借槍+偷3車牌」幹一票大的！

▲陳姓嫌犯3年前出獄，求職碰壁又遇職場霸凌，才鋌而走險搶銀行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

3月30日上午10時許，1名搶匪闖進中山區板信銀行狂開6槍，搶走銀行內78萬多元後逃逸，陳姓搶匪落網後供稱，3年前出獄後求職四處碰壁，在職場上受到許多冷嘲熱諷，所以最後才決定要向友人「借槍」幹一票大的，警方也在車上找出3塊車牌，不排除搶匪還想再度犯案。

據悉，54歲的陳姓嫌犯與妻子離婚後，2名女兒都交由前妻照顧，3年前出獄後四處求職卻四處碰壁，讓他心有不甘，最後竟然策劃「搶銀行」，因陳嫌曾住在大直一帶，所以因地緣關係選擇在大直犯案。

30日當天上午6時許，陳嫌先從桃園將友人的凌志轎車裝上變造車牌，並將車停放在新生公園附近，換搭小黃前往捷運劍潭站，搭捷運到芝山岩站出捷運站，轉搭小黃聲稱「要去八里附近靈骨塔看父親」，趁運將下車上廁所時偷走車輛。

▲陳姓嫌犯出獄後求職不易，缺錢鋌而走險搶銀行，得手一部分也拿來還給曾經幫助過他的人。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳嫌開著偷來的小黃直達大直，並在附近繞半圈後把車停妥，下車徒步到「板信銀行」查看地形，確定銀行內人很少，便返回車上拿起藏有槍枝的旅行袋，並在一旁巷內抽出槍支後衝進銀行行搶。

陳嫌得手後，隨即開小黃逃往林口方向，並將小黃棄置在路邊後轉搭計程車北上，開著懸掛失竊車牌的凌志轎車一路南下到八里西濱快速道路一帶，換回原本的車牌後就轉往龍潭躲藏，並在31日上午開車到台中把槍枝還給「台中友人」。

警方在陳嫌北上返回龍潭時鎖定其行蹤，一路尾隨在龍潭一處便利超商前逮人，除了起出1把改造槍枝、28顆子彈以及66萬多元餘款，還在車上找到3塊失竊車牌，警方懷疑，陳嫌已經利用2塊車牌犯案，不排除原本還要再大幹一票，所以才會偷取3塊車牌備用。

警方當場查獲的改造短槍，係陳嫌於2019年底在網路上向不知名人士以3萬元購得，與犯案槍枝不同，目前將持續追查搶銀行的犯案槍枝來源。

陳嫌坦承，3年前出獄後四處求職，但相當不順遂，因為缺錢才決定搶銀行，因平時有朋友金援相助，也想拿其中一部分來償還人情。

有趣的是，陳嫌當時從劍潭搭捷運前往芝山岩，進入捷運站時還有購票，但是因出來不知道怎麼將車票投入閘口，所以跟著前面的人闖出捷運站後落跑。

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