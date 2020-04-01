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關押5611日！ 「投毒案」被告吳春紅獲釋：這一天等太久了

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▲吳春紅出獄後與年邁母親、女兒視訊，泣不成聲。（圖／翻攝紅星視頻）

▲吳春紅出獄後與年邁母親、女兒視訊，泣不成聲。（圖／翻攝紅星視頻）

記者魏有德／綜合報導

「吳春紅投毒案」今（1日）於河南高院開庭進行再審宣判，改判無罪並當庭釋放。辯護律師李長青提到，吳春紅在獄中聽完判決後，激動地泣不成聲，「等這一天等得太久了。」隨後，吳春紅由兒子前往浙江金華接他出獄回河南老家，吳春紅兒子表示，「父親剛出來，理了頭髮，還穿上了新衣。」

▲吳春紅入獄前與家人合照。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲吳春紅入獄前與家人合照。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，在河南省商丘民權縣家中等待的吳春紅女兒為了迎接父親回家，正在家中收拾衣物，已經給父親買好新被子等日用品。吳春紅女兒透過網路發文提到，團聚的日子，馬上就要來臨了，「這一天我們盼了好久，感覺跟做夢一樣。」

她表示，這些年父親受苦了，父親的青春歲月都被無故剝奪，一家人為了父親的冤案，一直在努力，「過往的歲月，真的不能回首，只有悲痛和委屈，現在我們會好好珍惜團聚的時間，為父親盡孝。」

▲吳春紅案終審判決書。（圖／翻攝新京報）

▲吳春紅案終審判決書。（圖／翻攝新京報）

這起「投毒案」發生於2004年11月15日，河南民權縣周崗村電工王戰勝的兩個兒子，先後因「毒鼠強」中毒，其中，3歲的小兒子王成（化名），搶救無效死亡。當時的吳春紅因涉有重嫌遭警方逮捕，此後河南商丘市中院三次以故意殺人罪，判處吳春紅死緩，但均被河南省高院以「事實不清」為由，發回重審。而後，商丘市中院第四次開庭，再次以故意殺人罪，判處吳春紅無期徒刑。

案經河南高院再審，因罪證不足判處吳春紅無罪，當庭釋放。吳春紅辯護律師李長青表示，這個案件能平反，跟吳春紅個人的堅持是分不開的，「直到昨天，吳春紅還是無期徒刑，但他堅持不認罪，正因為他長時間的堅持，才清除了我們內心的疑問。讓我們對他的清白，也一直抱有堅定的信念。」

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