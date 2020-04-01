「兩條路！打死或強姦」竹東少女虐殺命案　「冥王」雙手合十獲免死定讞

▲竹東少女姦殺命案主嫌林春雄，更三審逃過死刑後，雙手合十。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣竹東男子「冥王」林春雄等5人，將就讀國二的少女帶到公園毆打凌虐，並輪流性侵，林男還嗆「兩條路！打死或強姦！」最後將少女棄置等死，事後還焚毀屍體。法院2度將林男判處死刑，但更三審將他改判無期徒刑，林男當時還向著記者雙手合十。案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

這起震驚社會的案件發生於2015年5月間，當時就讀國二的竹東邱姓少女，因在網咖與女子黃曉雲發生口角，黃曉雲找了男友林春雄及一群朋友將少女押走，到附近的公園內對少女拳打腳踢，少女不堪虐待求饒，林男等人竟說「給你兩條路走，一條是打死你！另一條是讓我們強姦你！」最後林男與另2名同夥，對少女輪流性侵。林男還嗆「爽不爽？」、「誰的比較大」

少女遭性侵後，又被2男毒打，最後倒地不起，一夥人將她棄置原地等死，還開心到KTV歡唱。1個多小時後2名同夥回來查看，將已經死亡的少女棄置在草叢內，繼續回到KTV歡唱，之後林男再帶著3名同夥將少女焚屍。案發後檢方對5人起訴，並全都求處死刑。

一審法院審理全數判處無期徒刑、褫奪公權終身。二審改將林春雄與陳姓同夥判處無期徒刑，其餘被告分別處28年到20年不等刑期。更一審將林男判處死刑，3名被告改判無期徒刑，黃女判刑20年。更二審也將林男判處死刑，其餘4人均判無期徒刑。

案件到了去年底的更三審，高院委託台大醫院鑑定，認為5人有教化可能、或不排除有教化可能，因此將5人全數改判無期徒刑、褫奪公權終身。林男還押時，記者詢問他「躲過死刑有什麼說法嗎？」、「是不是點頭向法官說謝謝？」他雙手合十，不發一言。全案再上訴最高法院，最高法院1日駁回上訴定讞，林男確定躲過死刑。