不爽被挑釁「6分鐘爆踹50下」　街友胰臟破裂慘死北車大廳

▲台北車站的街友酒醉挑釁反遭打倒爆踹50下致死。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

60多歲的陳姓街友時常出沒台北車站，因為有酗酒習慣，酒後常對其他街友挑釁動粗，今年2月初某天清晨，他又酒醉在北車大廳內、站長室附近的空地，對曾姓街友動粗，反被暴怒的曾男打倒在地，曾男接著朝陳男猛踹6分鐘，直到鐵路警察趕到才停止，陳姓街友因胰臟破裂、內出血高達6千CC慘死，台北地檢署31日依殺人罪起訴曾男。

據了解，年約40歲的曾男北上工作求職不順，偶而會到台北車站等著打工機會，事發當天清晨6點左右，時常在北車附近滋擾其他街友的陳男又渾身酒氣，拉住曾男的衣領挑釁，曾男一氣之下動粗，當時在北車站場室前，有其他旅客、街友目擊，僅1人上前試圖阻止曾男繼續踹踢已經不能動彈的陳男。

檢方相驗發現，陳男有肝硬化病症，本來就十分脆弱，加上肋骨被踹斷，也胰臟破裂，雖無明顯外傷，但肚子裡累積的腹水量高達6千CC，考量曾男坦承知道陳男生病，且陳男一倒地就沒有任何動靜，仍在6分鐘內，毫不手軟的爆踹50多下，等警方到場才停止，依不確定故意殺人罪將曾男起訴。

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