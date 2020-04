囤積N95口罩以「7倍價格」轉賣　貪心男被捕朝FBI咳嗽：我有新冠病毒

▲男子被發現惡意囤積N95口罩。(圖/示意圖,與本新聞無關/路透社)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散,美國紐約市一名男子因為囤積大量醫療物資,還把1,000個N95口罩以及相關物品以7倍價格轉賣,然而被捕時他不但不認錯,還近距離朝FBI人員咳嗽並宣稱自己罹患新冠肺炎,行徑十分惡劣。

居住在布魯克林的43歲商人費爾德海姆(Baruch Feldheim)被當局指控,私自囤積大量醫療物品,包含N95口罩、防護衣、乾洗手、消毒紙巾、化學清潔劑等醫療物品,數量多到「可用來裝備整間醫院」,再漲價7倍以美元1.2萬元(約台幣36萬元)的高價,轉售給紐澤西州醫生。

FBI探員本周一(上月30日)前往費爾德海姆家調查時,他不但沒有用手遮、刻意朝對方咳嗽,透露自己罹患新冠肺炎,還謊稱自己只是在幫一家買賣醫療防護裝備的公司工作,從來沒有把醫療物資轉售給任何人。

費爾德海姆落網後,警方在他位於紐澤西州的倉庫中找到另外藏匿的8萬個N95口罩,目前相關物品已全數充公,所指控的襲擊與虛假陳述罪名若成立,分別有可能被判處1年與5年有期徒刑,以及美元10萬元(約台幣302萬元)或美元25萬元(約台幣757萬元)的罰款,案件仍在調查中。

