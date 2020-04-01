　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他偽造醫生證明謊稱確診　「只為放14天有薪假」工作丟了還被關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國南卡州男子為了放有薪假，謊稱確診被捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子為了放有薪假，謊稱確診被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，美國南卡羅萊納州(South Carolina)一名男子為了放14天有薪假，竟然謊稱自己確診還偽造醫生證明引發大騷動，公司不但暫時關閉進行消毒，這股恐慌還波及他孩子的學校，謊言戳破後，他不但因此吃上官司還搞到連工作也沒了。

斯帕坦堡郡(Spartanburg County)警長賴特(Chuck Wright)表示，31歲男子朗(Jeffrey Travis Long)因為謊稱自己罹患新冠肺炎向公司請假，還偽造病毒檢測結果是陽性的假證明，涉及偽造文書、製造恐慌等罪而於16日被捕。

朗的公司一開始接獲消息時，為了慎重起見立即關閉公司並且進行為期好幾天的消毒作業，賴特表示，「我不清楚關閉整間公司進行消毒的費用是多少錢，但這一定是一筆很大的數目」。醫院方面則表示，過去2個星期朗根本就沒來過醫院，且他所提出的假醫生證明上也沒有醫院的官方印章。

公司接獲警局提供的證據後發現上當，立即將朗開除，他目前人暫時被關押到當地監獄中，賴特表示，「在我看來，這傢伙只是想放2個星期的有薪假而已，但是任何人都不應該這樣做。」

►岳母生日！女婿不能只請吃飯

ET快訊
清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：到我這
政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除
接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：並無「叔姪關係」
中職最終決定4月11日關門打！全世界第一開打職棒
英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國
公司裁員！善良妹看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「身體原本超健康」愛運動男也確診　同病房2天死3人...現在上廁所也喘

看診沒保持「1公尺社交距離」　老婦人慘被暴怒女攻擊身亡

封城印度男想徒步288公里回家　走了215公里...累到當場暴斃！

活過2次世界大戰「西班牙流感也殺不死」　108歲婦確診24小時內身亡

被鄰居懷疑染病！　島民持槍包圍他家還「砍樹封路」強制隔離

疫期靠「無人機」和對面正妹搭訕　他走進太空球終於上街甜蜜約會！

封城high爆！22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳…鄰居崩潰

延後3個月徵收最惠國進口商品關稅　川普同意了

美首位外交官員病逝！蓬佩奧：國務院至少40至50人確診

無預警砍50醫護！大邱6千人確診　新冠肺炎指定醫院「零業績」超慘

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

封城high爆！22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳…鄰居崩潰

延後3個月徵收最惠國進口商品關稅　川普同意了

美首位外交官員病逝！蓬佩奧：國務院至少40至50人確診

無預警砍50醫護！大邱6千人確診　新冠肺炎指定醫院「零業績」超慘

佛地魔等級嚴厲！最後淨土「土庫曼禁說新冠肺炎」　戴口罩說出關鍵字…直接逮捕

英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國

搶購防疫物資順手買刮刮樂　18歲男居家隔離爽中900萬：自己獨享

「殺人魔鏡」一照就猝死！法國最神秘詭鏡...250年奪38條人命

他偽造醫生證明謊稱確診　「只為放14天有薪假」工作丟了還被關

堅持參加新冠肺炎過世親人葬禮！　英國一家17人全感染「媽媽死在同病房」

抗癌吃對才有幫助　5大原則讓癌細胞止步

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

中職／禁止球迷隔柵欄開球　中職已請球隊做好管制

Palo Alto Networks示警老舊作業系統　為醫療影像裝置帶來威脅

陳為民交小27歲高中妹　自曝體力不行「這件事」只能撐20分鐘

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

黃金愛河收攤「愛情產業」將斷鍊　鄭照新：會有新規劃

因疫情JDI出售LCD廠進度延後　先以2億美元賣設備給「大客戶」

「怕被感染」學齡前打預防針少3成　慈濟醫：不是只有防疫重要

不忘防疫！　罷韓4君子大跳「洗手罷舞」：7個步驟+蓋、投

國際熱門新聞

驚！北韓集中營政治犯變人體肥料

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

日升級對台旅遊警示　研議入境全面隔離14天

美航母羅斯福號破百人中鏢！艦長急發SOS

英媒：台將捐百萬口罩給歐盟　數量勝過北京

美國770死單日最多！病逝數超越中國

荷蘭發現監測病例清0最佳策略：驗廢水

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

紐約州長主播弟確診！　推特發文：被隔離在「我家的地下室」繼續工作

道瓊跌幅21.8％！創30年來單季最差紀錄

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

紐約醫院拉出「病逝遺體沿街擺」場景震撼

「鬼男孩」昏迷13年　 聽媽絕望喊崩潰

美國官方預測「24萬死」　川普：接下來2周將非常痛苦！

更多熱門

相關新聞

網路下單買口罩遭封鎖2女虧1萬4

網路下單買口罩遭封鎖2女虧1萬4

購買口罩要當心！台中市潭子區洪姓女子2月間於臉書購物社團看到販售口罩資訊，由於當時口罩一片難求，洪女見機不可失，下單4500多元，豈料直至3月底仍未收到訂購的口罩，洪女詢問賣家出貨情形，卻發現已遭到對方封鎖，經通報警方，才知道自己遇上了詐騙。警方表示，除此案外，另有一名林姓女子遭到同樣手法詐騙，損失約1萬元，正全力偵辦中。

「好大的官威」觀光局豬隊友不只一位？

「好大的官威」觀光局豬隊友不只一位？

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75

快訊／陳時中：追不到感染源的幾乎都過潛伏期　剩師大322、258案需要觀察

快訊／陳時中：追不到感染源的幾乎都過潛伏期　剩師大322、258案需要觀察

中國大陸消費力道復甦　三產業領先反彈

中國大陸消費力道復甦　三產業領先反彈

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情有薪假Jeffrey Travis Long北美要聞南卡羅萊納州

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面