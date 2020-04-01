他偽造醫生證明謊稱確診　「只為放14天有薪假」工作丟了還被關

▲男子為了放有薪假，謊稱確診被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，美國南卡羅萊納州(South Carolina)一名男子為了放14天有薪假，竟然謊稱自己確診還偽造醫生證明引發大騷動，公司不但暫時關閉進行消毒，這股恐慌還波及他孩子的學校，謊言戳破後，他不但因此吃上官司還搞到連工作也沒了。

斯帕坦堡郡(Spartanburg County)警長賴特(Chuck Wright)表示，31歲男子朗(Jeffrey Travis Long)因為謊稱自己罹患新冠肺炎向公司請假，還偽造病毒檢測結果是陽性的假證明，涉及偽造文書、製造恐慌等罪而於16日被捕。

朗的公司一開始接獲消息時，為了慎重起見立即關閉公司並且進行為期好幾天的消毒作業，賴特表示，「我不清楚關閉整間公司進行消毒的費用是多少錢，但這一定是一筆很大的數目」。醫院方面則表示，過去2個星期朗根本就沒來過醫院，且他所提出的假醫生證明上也沒有醫院的官方印章。

公司接獲警局提供的證據後發現上當，立即將朗開除，他目前人暫時被關押到當地監獄中，賴特表示，「在我看來，這傢伙只是想放2個星期的有薪假而已，但是任何人都不應該這樣做。」

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