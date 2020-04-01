「恆春老街某麵店有確診」他亂傳疫情...愚人節送辦！最高罰300萬

▲謠傳恆春老街商家疫情，恆春男被送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

衛生福利部日前在特別在臉書po文提醒，4月1日愚人節別開疫情相關的玩笑或是惡作劇，但在恆春有某地方群組，卻散播謠言指恆春老街某麵店有確診案例，要大家別出門用餐，氣得店家提告，檢調也找到傳播謠言者，傳播者表示只是聽說，好意提醒而已，檢調警找上門才知道事情大條了，因為最高可罰300萬元。

新冠肺炎疫情持續延燒，衛福部於日前更針對愚人節提醒，別開疫情相關的玩笑或是惡作劇，以免造成社會上的恐慌。若散播有關流行疫情之謠言或不實資訊，「足生損害於公眾或他人者，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或300萬元」。

恆春這起疫情謠言散播案例，從3月20日左右開始出現，在當地網路群組及街坊開始流傳，內容甚至明確指「中街有間麵店的老闆兒子228去日本回來，現在店面被封了」、「恆春中街已經有確診案例，盡量不要出外用餐」，謠言重創恆春老街商家，謠言甚至傳播到周邊鄉鎮，且愈傳愈譜，讓遭影射的麵店生意一落千丈。

由於謠言傳出時，屏東正巧有3名確診個案，兩件事竟無端被連結在一起，親朋好友私下探詢真偽，不知情的則不斷加速謠言傳播，清明連假即將到來，不希望這樣惡質謠言繼續傷害當地觀光業。



檢調警單位接獲訊息，找到一名散播疫情謠言的恆春鎮民，對方表示，「聽來的」、「看人家轉貼」，但不知是錯誤訊息，「好意」提醒，不知訊息是假，訊後依法送辦。

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