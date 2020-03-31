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長髮女大生回國想家跳窗跑！7防疫員狂衝抓回隔離　同車怒：O的！她37.3度

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長髮女大生回國「想家」跳窗跑！7防疫員狂衝抓回隔離　同車人怒：O的。（圖／翻攝微博）

▲女大生跳窗後先穿好鞋子。（圖／翻攝微博）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸山東省青島市一名從國外回來的金色長髮女留學生，因不想被隔離14天，竟直接跳下遊覽車的窗戶想落跑，結果被防疫人員抓了回來。據了解，她因想家才這樣做。

根據民眾拍攝的影片，只見女大生拎著兩個包包跳下車窗，先穿好鞋子再跑。現場其他人見狀驚呼，「這麼飆悍，這怎麼跑得下來」、「她剛從窗戶跑下去，親眼看她跳下去，還摔了一跤」、「她在機場檢測（體溫）37.3」、「O的」、「別再回到車上」。

長髮女大生回國「想家」跳窗跑！7防疫員狂衝抓回隔離　同車人怒：O的。（圖／翻攝微博）

▲▼女大生跳窗逃跑，被防疫人員抓住後背包。（圖／翻攝微博）

長髮女大生回國「想家」跳窗跑！7防疫員狂衝抓回隔離　同車人怒：O的。（圖／翻攝微博）

只見有7名全副武裝的防疫人員立刻衝上前，攔住想落跑的女大生，當場拉住她的後背包；而她見行動失敗，就無奈盤腿坐在地上。《新京報》報導，事發於29日，她因回家心切，想到了跳窗逃跑。

經過初步檢測，該女大生沒有感染新冠肺炎。按照山東疫情防控規定，入境山東人員必須隔離14天，目前，該女已被強制隔離。

長髮女大生回國「想家」跳窗跑！7防疫員狂衝抓回隔離　同車人怒：O的。（圖／翻攝微博）

▲▼女大生眼見行動失敗，乾脆盤腿坐地。（圖／翻攝微博）

長髮女大生回國「想家」跳窗跑！7防疫員狂衝抓回隔離　同車人怒：O的。（圖／翻攝微博）

長髮女大生回國「想家」跳窗跑！7防疫員狂衝抓回隔離　同車人怒：O的。（圖／翻攝微博）

▲▼女大生被防疫人員團團包圍。（圖／翻攝微博）

長髮女大生回國「想家」跳窗跑！7防疫員狂衝抓回隔離　同車人怒：O的。（圖／翻攝微博）

山東 #青島一入境留學生拒隔離跳窗逃跑 官方：已強制隔離

【山東 #青島一入境留學生拒隔離跳窗逃跑 官方：已強制隔離】3月30日，一段女子跳窗逃跑拒絕隔離的視頻在網絡傳播。據悉，該起事件發生在3月29日，跳窗女子是從國外回來的中國籍留學生，她因回家心切，想到了跳窗逃跑。防疫人員發現後立刻將她控制。目前，該女子已被強制隔離。

人民日報發佈於 2020年3月30日 星期一
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