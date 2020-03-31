13歲童來買圓規！老闆一聽「講電話怪怪的」搶走手機　還是來不及

▲男孩和媽媽接受記者採訪。（圖／翻攝《江蘇公共新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省蘇州市吳江區13歲男孩霖霖（化名）以買「圓規」為由，到了商店。店家老闆聽到霖霖講電話的內容，越聽越不對勁，一把奪過他的手機，結果還是晚了一步。

《江蘇公共新聞》報導，霖霖之前因玩手機遊戲導致課業成績退步，手機被媽媽一氣之下摔壞；24日下午，他用媽媽的手機上網路課程時，看到之前一名玩遊戲認識的網友，在QQ空間發免費送蘋果iPhone手機的消息。

霖霖十分心動，就以買圓規為由來到小區小賣部，「父母每次都是讓我學習，然後那個人說給我手機嘛，我就相信他說的。」一開始，小賣部店主張先生並沒有在意，但聽到少年的對話內容，慢慢引起他的注意。

▲▼霖霖被網友騙錢。（圖／翻攝《江蘇公共新聞》）

張先生說，「我聽電話裡不停地讓他辦網上貸款，支付、截屏這些東西，越聽越不對，一會支付（人民幣，下同）7000多塊錢失敗，一會兒支付幾千塊錢失敗，我感覺有點不可思議了。」

此時，霖霖正一步步落入騙子的圈套，他將媽媽手機上的零錢轉走後，又在騙子的引導下申請網貸，從網貸額度裡給對方轉了1萬多元（約新台幣4萬多元）。他表示，「騙子就誤導我說那個不是錢，一直誤導我。」

當張先生奪過霖霖的手機時，錢已轉出4筆，他馬上報警並通知對方家長。霖霖的媽媽告訴記者，她知道孩子喜歡玩手機遊戲，之前怕孩子亂支付，就把手機上大金額的銀行卡解除綁定，沒想到還是被騙1萬多元。目前案件正在進一步辦理之中。

▲▼商店老闆越聽越不對，搶走霖霖的手機。（圖／翻攝《江蘇公共新聞》）



▼霖霖媽媽怕孩子亂支付，就把手機上大金額的銀行卡解除綁定，沒想到還是被騙1萬多元。（圖／翻攝《江蘇公共新聞》）