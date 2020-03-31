大陸啟動天網2020計畫　打擊貪官續鎖定「百名紅通人員」

▲「天網」組建兩年以來，共追逃3000名貪官和追贓90億人民幣。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）



實習記者劉雪兒／綜合報導

中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作室30日宣佈， 正式啟動「天網2020」，持續鎖定未歸案的「百名紅通人員」，勢必要鞏固反貪污的政策，把腐敗分子偷竊的財產追還給人民，且致力於發展完善的政黨國家監督體系。

根據《人民網》報導，天網2020主要的部署分為：國家監委負責展開職務犯罪國際追逃追贓的行動；最高人民法院負責針對犯罪嫌疑人或被告人逃匿、死亡案件追贓行動；公安部負責帶領「獵狐」的專案行動；中國人民銀行會同公安部等相關部門負責提防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外洗黑錢的專案行動；中央組織部會同公安部等負責調查違規辦理和持有非法出境證件治理工作。

值得一提的事，這項行動在國家監委組建兩年以來，共通緝回3425位外逃人員，其中1192名是中共黨員和國家工作人員、8位百名紅通人員，而且還追回贓款91.6億元人民幣。

百名紅通人員是國際刑警組織所通報「紅色通緝令」的通緝犯，代表案件的嚴重性最高，同時也意味著，無論哪個成員國接到通報，都必須迅速配合組織逮捕被紅通犯，但也有例外，比如美國經常不理會大陸所發佈的通報。