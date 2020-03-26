新冠病毒攻擊「男性睪丸」GG絕後！　武漢醫院90字最新回應

▲中南醫院指出，「新冠病毒對男性生殖功能的影響」研究成果尚未成型。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導



「新冠病毒攻擊男性睪丸功能」26日出現首個臨床證據，武漢大學中南醫院針對研究內容回應，張銘副教授的這一研究項目確實存在，但論文還未發表仍處於研究階段，目前研究有部分數據支撐，但還未有大量數據作支撐。據了解，論文上傳的平台MedRxiv用於發表還未出版的研究手稿，文章在上傳前不會經過正式管道評審。

綜合陸媒報導，中南醫院還指出，新冠病毒對男性生殖功能的影響只是一個研究方向，研究成果尚未成型。生殖醫學中心副教授張銘等人近日在MedRxiv上傳的論文題目為《新冠感染對男性性腺功能影響的單中心研究》（Effect of SARS-CoV-2 infection upon male gonadal function：A single center-based study）。

MedRxiv是一個醫學論文網路平台，內容免費且非營利性，用於發表完整但還未出版的研究手稿，意即文章在上傳之前並不會經過正式管道評審。

▲張銘團隊針對81男性確診患者的血清樣本進行回顧性研究。（示意圖／記者李佳蓉攝）

張銘團隊上傳的論文內容針對81男性確診患者的血清樣本進行回顧性研究，這批患者從5日至18日入住武漢雷神山醫院，年齡介在20歲至54歲。研究接著將81患者與100名年齡相近的健康男性做比對。

研究內容發現前者的血清促黃體生成素（LH）、催乳素水平顯著升高，但睾酮與卵泡刺激素相對LH的比值顯著降低。血清促黃體是由腺垂體細胞分泌的蛋白類促進激素，可促進膽固醇在性腺細胞內轉化為性激素。

研究認為雖然精液參數才是生殖腺功能的依據，但前面所提指標的改變也間接證實新冠病毒可能有「減弱睪丸功能」的現象。中南醫院對此稱論文還未發表仍處於研究階段，還未有大量數據作支撐。新冠病毒減弱睪丸的現象仍待更進一步的研究。