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疫情未趨緩令人憂！台東大學熬煮「防疫湯」供學生抗疫好學習

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▲▼台東大學校長曾耀銘關心疫情對學生影響，至學生宿舍巡視並提供能增強免疫力的「防疫湯」，供學生取用。（圖／台東大學提供，下同）

台東大學校長曾耀銘關心疫情對學生影響，至學生宿舍巡視並提供能增強免疫力的「防疫湯」，供學生取用。（圖／台東大學提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新冠肺炎自爆發以來疫情一直未趨緩，許多學生家長都為此感到擔心。國立台東大學校長曾耀銘為此日前特地至學生宿舍巡視各項防疫措施，並提供以蔥、蒜、薑、紅糖等材料之配方，熬煮成增強免疫力的「防疫湯」，供學生取用。

「防疫湯」中的蒜，具有強大的殺菌作用，可排毒清腸、預防腸胃疾病；而薑則可讓身體溫暖、發汗、促進血液循環，達到驅寒並促進腸胃道消化功能，還能預防感冒。學生飲用之後，表示湯汁甜甜的很好入口，也感覺身體很快就熱起來。身體一溫熱，就有足夠的能量，可以抵抗病菌的侵襲了！

▲▼台東大學校長曾耀銘關心疫情對學生影響，至學生宿舍巡視並提供能增強免疫力的「防疫湯」，供學生取用。（圖／台東大學提供，下同）

新冠肺炎疫情延燒期間，台東大學依據中央流行疫情指揮中心宣導，持續加強衛教宣導作為，並籲請師長、同學配合政府政策做好自主管理外，更應落實「勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息」。學生事務處也擬定各項有關學生生活輔導、課外活動、校園安全及職涯輔導等相關防疫措施，公告實施。

國立台東大學學生事務處洪煌佳學務長表示，透過「防疫湯」的提供，希望在抗疫期間，學生能感受到學校的努力與貼心，做好自我防護，保護自己同時也保護別人，讓學生安心就學，快樂學習。

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