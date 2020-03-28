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教授打「詠春」傷到學生　高思博：他忘記自己不是葉問

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▲國民黨中常委高思博。（資料照／記者林悅翻攝）
▲國民黨中常委高思博。（資料照／記者林悅翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

政治大學近日傳出有教授跟學生在課堂上對打詠春拳，學生一度撞到牆壁跌坐在椅子上，而目前校方也成立調查小組調查事實。對此國民黨中常委高思博28日在臉書發文，表示該名教授太衝動了，才會被學生的言語激怒，忘記自己不是葉問，希望事件過後他們彼此能握手言和，「就當作一場切磋比武」。

據現場學生在社群平台「Dcard」的發文，透露當時一名男大生跟教授說「詠春拳只能近距離大、打農夫」後，教授就找他上台對打，不過男大生一出拳就馬上被對方壓制，甚至被摔在椅子上，而過程中教授還不斷叫男大生再出手。

對此高思博就表示，這名教授太過衝動，才會被學生的言語激怒，一時忘記自己的身分是教授，而不是葉問，進而動手傷到學生，「希望師生雙方在事件過後能夠握手言和，就當作一場切磋比武吧」。

高思博還說，「同樣作為老師，我感謝我課堂上的每位學生，他們從來不會故意挑釁，也都非常認真上課，報告也都準時繳交，讓我上課都上得十分愉快。」

▼高思博臉書發文。（圖／翻攝高思博臉書）
▲高思博臉書發文。（圖／翻攝高思博臉書）

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