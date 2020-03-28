北部停課高中3/30復學　教育部：校園已消毒、加強師生心理輔導

▲北部某高中3例確診，全校停課、消毒。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

北部某高中日前出現3例新冠肺炎確診，全校停課7日，30日恢復上課。對此，教育部表示，復課前，該校已完成校園環境室內外清潔消毒，並已加強全校師生心理衛生輔導，針對需要介入的學生亦進行個別或團體諮商。

北部某高中日前一位有希臘旅遊史的學生確診，之後又有一名同班同學確診，雖教育部已立即公布全校停課，隨後又增加一名確診案例，亦即同個班級已出現3例確診。該校停課期間從3月20日至3月27日止。

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▲教育部表示，周一將復課的北部高中已完成校園環境室內外清潔消毒。（圖／記者崔至雲攝）

教育部表示，該校於停課當日，已提供該校口罩1萬片、額溫槍10支供學校運用，該主管教育局亦將防疫物資調度送至學校。另外，復課前，學校已完成校園環境室內外清潔消毒。

教育部說明，周一學生入校後，仍請教師主動關心學生健康，落實防疫及健康管理；亦請家長主動關心子女，倘上學前有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，主動告知學校，儘速就醫及在家休息。

教育部也說明，將持續督請該主管教育局協助學校防疫措施，並依指揮中心公布之「各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應新冠肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措。

