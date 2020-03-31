清明連假安心遊！東海岸加強防疫及交通疏導　民眾注意配合

▲進入室內空間量體溫、戴口罩。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

清明連假期間，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處因應新冠肺炎加強防疫工作，進行多項防疫措施，請遊客多多配合，到東海岸要放鬆心情、也要小心防疫，保護你我他。

東管處轄下各風景據點防疫措施如下：

一、 進入室內空間請量體溫、戴口罩：進入前量測體溫，並請配戴口罩後進入，如超過規定溫度(耳溫≧38° C、額溫≧37.5° C)不得進入，如經再次確認仍超過規定溫度，請遊客配戴口罩前往就醫。

二、 進入室內空間前乾洗手：於入口、電梯前放置乾洗手，方便遊客使用。

三、 關閉室內密閉空間暫停室內導覽：關閉所有放映室及密閉空間(如都歷遊客中心的星空劇場、藝文教室、兒童遊戲區，小野柳、花蓮、秀姑巒溪、綠島遊客中心影片放映室)，秀姑巒溪泛舟安全影片改至半戶外大廳播放。

四、 公廁加強清潔：公廁洗手台恢復正常水量、提供洗手乳、部分改成感應式龍頭、坐式廁間提供消毒酒精。

▲進入室內空間前乾洗手。

五、 設備設施加強擦拭：每日至少2次擦拭公廁及室內遊客會接觸設備，如門把、置物檯、扶手等，每日1次擦拭戶外遊客會接觸設施設備，如涼亭、桌椅、體健設施等。

目前部分賣店申請防疫休息中，包括月光小棧、舊東河橋賣店、成功海濱公園好時好日咖啡館、磯崎海濱遊憩區等，請遊客改往其他地點，另受疫情影響，東海岸店家開店時間多有變動，請遊客事先預訂並多注意店家訊息。

為疏導連續假期增加的車流及遊客量，東管處於小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞、石梯坪、北回歸線等遊憩據點皆加派人力進行交通疏運工作，車位客滿時開放路邊停車，請遊客配合人員引導行進。另搭乘台灣好行使用電子票證可享半價優惠及鐵公路轉乘優惠，歡迎遊客多加利用。

▲超過規定溫度不得進入室內空間，再次確認仍超過規定溫度，請遊客配戴口罩前往就醫。

為慶祝4月4日兒童節，本處小野柳、三仙台、八仙洞及石梯坪遊憩區4月4日兒童節當日，攜12歲以下兒童陪同家長小型車及機車免收人園清潔維護費。

東管處轄區景區戶外空間廣闊，到戶外走走可舒緩防疫的緊張，還可以開闊心胸增加免疫力，但仍提醒遊客除配合各單位防疫措施外，更應落實手部清潔衛生與咳嗽禮節，外出遊玩應落實「肥皂勤洗手」、「攜帶乾洗手液」、「密閉空間人多時配戴口罩」、「保持1公尺社交距離」、「避免觸摸眼、口、鼻」等防疫措施，如有感冒症狀戴上口罩停止旅遊並休息就醫，這樣才能玩的安心、開心。

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