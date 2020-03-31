懶人包／口罩寄國外「二親等以內親人」　陳其邁線上教學4步驟

▲口罩寄國外「二親等以內親人」懶人包。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者黃巈禾／台北報導

針對口罩寄國外「二親等以內親人」，行政院副院長陳其邁31日在臉書進行教學，他表示，只要按照4個步驟，台灣民眾從4月9日起就可以寄送口罩給在國外打拼的親人。

陳其邁指出，按照經濟部，寄送口罩到海外的步驟可以分成四點，第一、免出口報關，第二、由寄件人上網申請輸出許可證，第三、帶著口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送，第四、寄件時，收件人必須具中華民國國籍收件人。

陳其邁提醒，收件人每2個月僅能收到30片，寄件人則每2個月只能寄送30片，政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料也可以辨識收件人是否在國外。

至於何時可以再到藥局購買實名制口罩，陳其邁表示，4月8日（包含4月8日）以前購買過，買完口罩下週同一天，才能再買一次口罩，若在4月9日（含當天）後購買可以選擇大人9片或兒童10片。

若在4月9日（含當天）後購買，陳其邁提醒，買完口罩下下週同一天，才能再買一次口罩；另外，也可以到健保快易通APP內的健康存摺查詢。

陳其邁強調，口罩從來很難將情意表達千萬分之一，「全球疫情越來越嚴峻，我們一起合作努力、團結抗疫。」