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台北101母親節「防疫小物」滿額送　消費滿萬最高回饋1100元

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▲台北101母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、台北101提供）

▲台北101母親節檔期優惠4／9開跑，4樓中庭法式打卡經典曝光，自拍什麼角度都很威。（圖／記者蔡惠如攝、台北101提供）

記者蔡惠如／台北報導

上半年最大百貨優惠母親節檔期，在4月開始進入重頭戲，台北101購物中心於4／9至5／10祭出優惠，首波針對發卡數達600萬的中信卡友，推出「等同聯名卡」的滿額回饋，單筆消費滿萬元，最高可獲1,100元回饋，此外因應疫情話題，優惠檔期在館內消費滿500元，無論是會員與否，都可兌換口罩夾與抗菌噴霧組合。

新冠肺炎自春節期間爆發以來，截至目前全球已突破70萬人確診，航空旅遊業近乎停擺，也多少衝擊3月零售市場，台灣地標台北101，據悉3月份人潮比去年同期下跌30%，業績也衰退20%。

為強化並擴大本地客源，也在2月底推出「美好晚餐」活動，下午5點後至B1美食街、超市、伴手禮與餐廳消費滿101元，便可成為101會員，比原來消費滿萬元的會員門檻大幅下降，從活動開始約1個月，已經吸引近2000人入會。

而因為民眾無法出國旅遊，導致國內3月精品業績出現成長，台北101也表示，因為台灣疫情目前相對穩定，門市持續正常營業，今年全台獨家的話題新品數量，也是歷年母親節檔期最多的一年，比去年同期要多上15%至20%，包括伯爵、寶磯、伯敻等品牌都有熱門的新品系列開賣，預計4月珠寶與精品會有一定成長。

台北101母親節首波從4／9至4／22開跑，推出全中信卡友特別優惠，國際精品、流行生活、美妝香氛消費滿1萬元，送800元抵用券，若使用101 PAY支付，則再加贈200元抵用券，另加贈400點點數（價值約100元），等同回饋1,100元。持101聯名卡消費，每筆再享2%購物金點數回饋。

另針對珠寶腕錶等高消費客戶，也於首波推出單筆滿5萬元，含點數最高送4,500元，回饋率達9%，比以往消費100萬元的8%回饋率，門檻也大為降低。而台北101 APP也推出百貨首創「點數轉讓」功能，尊榮卡與禮讚卡會員，可互相轉讓消費點數與抵用券，讓實際回饋的應用率能再提高。

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