　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠肺炎疫情衝擊！北港媽祖遶境停辦　損失上億商機

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港朝天宮每年農曆3月19、20日兩天舉辦「迓媽祖」遶境慶典，神轎在千里眼、順風耳將軍開道下出廟門經犁炮轟炸洗禮，數十輛真人藝閣跟隨媽祖遶境是最具特色活動，湧入50萬觀光人潮也為地方帶來商機；新冠狀病毒疫情嚴峻，北港朝天宮配合防疫政策，停辦「迓媽祖」慶典，商家也流失上億元的觀光商機。

▲北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲今年受到疫情影響，農曆年後到媽祖誕辰的盛香期，香客銳減約八成，北港朝天宮周圍糕餅、小吃美食、特產等商家業績，與以往年比較減少約七成。（圖／記者蔡佩旻攝）

擁有300餘年歷史的二級古蹟雲林縣北港朝天宮，每年農曆春節到3月23日媽祖生辰香客最多，新年期間每天即湧入10萬香客，過年後周休二日也有3、4萬人，受到新冠狀病毒疫情影響，民眾不敢出門旅遊，許多進香團不是停辦，就是選擇延期或縮小，朝天宮周遭商家初估遊客少了約八成，平常上班日，生意更是差到不行。

根據北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦，藝閣車打造也停止，有的藝閣骨架已完成，也全部停工，外燴宴席、旅館住宿也全都取消。

▲北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年受到疫情影響，農曆年後到媽祖誕辰的盛香期，香客銳減約八成，北港朝天宮周圍糕餅、小吃美食、特產等商家業績，與以往年比較減少約七成。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港「迓媽祖」慶典除犁炮炸轎外，最具特色為全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行，入夜後在整個北港市區穿梭大街小巷，沿路發送平安糖與氣球給民眾，吸引許多民眾熱情歡迎或跟隨踩街，所經之處人聲鼎沸、車水馬龍，人潮均持續到凌晨2點左右才會逐漸散去，家家戶戶辦平安宴招待親朋好友，猶如小年夜，把酒言歡聊通宵，整個北港宛如不夜城。

▲北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮副董事長蔡輔雄表示，北港朝天宮一年人潮達700萬人次，疫情開始我們嚴謹面對，盡量配合政府預防群聚的防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮副董事長蔡輔雄表示，疫情開始的我們就對預計來進香的所有團體一一溝通，有的取消，有的縮到極小規模，北港朝天宮一年人潮達700萬人，光爐主過爐一共有10多個會，我們都通知希望大家回來擲筊就好，平安宴能取消則取消，盡量配合政府預防群聚的防疫措施等。

北港形象商圈發展協會理事長陳威任指出，北港媽祖出巡遶境，兩天包括鞭炮、旅宿、外燴、糖果、名產、交通等業，營業額達1億多商機，以外燴業者統計北港市區平安達1千桌，一桌5千元計算，就達500萬元、這還不包飲料費。

▲北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港形象商圈發展協會理事長陳威任指出，北港媽祖出巡遶境，兩天包括鞭炮、旅宿、外燴、糖果、名產、交通等業，營業額可達1億多商機。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳威任說，遶境沿線約有30個炮場，每場施放鞭炮費平均50萬，就要1千500萬元，藝閣車每部20萬元起跳，有的造價上百萬元，花費就要1千萬元，單就涼水跟啤酒的商機就很大，外圍臨時攤攤販每日可賺3、4萬元，市區超過百攤，初估兩天遶境商機破新台幣上億元。

陳威任也提到，今年受到疫情影響，農曆年後到媽祖誕辰的盛香期，香客銳減約八成，北港朝天宮周圍糕餅、小吃美食、特產等商家業績，與以往年比較減少約七成，新人婚禮延後，北港囍餅業者遭退單達五成，北港因爲疫情，流失上億元的宗教觀光商機。

陳威任最後強調，消失的商機是補不回來的，商家以小吃、特產為主，不是民生必需，香客來拜拜、進香是順便買回家， 並不會因為今年沒來，來年會因為前年沒買到而購買雙倍數量，購買意願是不可能提升的。

▲北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港「迓媽祖」最具特色為全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／2019年資料照片／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港「迓媽祖」最具特色為全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／2019年資料照片／記者蔡佩旻攝）


►我沒有遲到，是時間遲到了！

【其他新聞】

►供餐不共食　張麗善籲宗教活動將平安宴改「平安餐包」

►斗六19年KTV小吃部霸氣停業至5月底　籲民眾配合政府防堵疫情

►搭遊覽車參加全球防疫法會　北港朝天宮神尊排排坐「坐好坐滿」

►新冠肺炎影響！全台「媽祖遶境異動」懶人包這裡看…鎮瀾宮上香稟告大甲媽延期

►影／媽祖不遶境　北港住宿業退房潮正式進入慘淡期

ET快訊
快訊／西班牙暴增9222例確診！創單日新高　累計8189人死
晚上7點逛全聯！神級便當50元「比店內吃划算」　CP值超高
驚險圍捕畫面曝！板信劫匪開百萬名車到超商　警2把MP5抵住拖
快訊／蔡英文聘蕭美琴出任國安會諮詢委員　4月1日正式就任
辣妻突遭警抓走！他被逼做DNA鑑定　女兒生父竟是13歲男童
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無人機新制上路　台中市政大樓、市議會禁飛「違規罰3萬」

豪砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現了　一排正妹業務合照曝光

搶救塞車潮！蘇花改、南迴改清明連假設最低速限50km　可提速至70km

「原以為就是宅在家…」資深空服隔離5天　曝苦悶與壓力：很難為外人道

中年轉職「做工vs外送」該選哪個：日薪皆2千　網給忠告勸「眼光要放遠」

今晚鋒面來了！「雨最多」時間點曝　清明連假北中南東天氣...降雨一波波

未解除檢疫或隔離民眾　禁搭台東、蘭嶼、綠島間往返飛機和船舶

新冠肺炎疫情衝擊！北港媽祖遶境停辦　損失上億商機

華航、華信「社交距離」上路　電梯畫格子限搭4人、營業櫃台加裝隔板

疫情害妹子沒工作…網友「寄整箱屯糧」成超強後援！　她暖哭：我何德何能

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

無人機新制上路　台中市政大樓、市議會禁飛「違規罰3萬」

豪砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現了　一排正妹業務合照曝光

搶救塞車潮！蘇花改、南迴改清明連假設最低速限50km　可提速至70km

「原以為就是宅在家…」資深空服隔離5天　曝苦悶與壓力：很難為外人道

中年轉職「做工vs外送」該選哪個：日薪皆2千　網給忠告勸「眼光要放遠」

今晚鋒面來了！「雨最多」時間點曝　清明連假北中南東天氣...降雨一波波

未解除檢疫或隔離民眾　禁搭台東、蘭嶼、綠島間往返飛機和船舶

新冠肺炎疫情衝擊！北港媽祖遶境停辦　損失上億商機

華航、華信「社交距離」上路　電梯畫格子限搭4人、營業櫃台加裝隔板

疫情害妹子沒工作…網友「寄整箱屯糧」成超強後援！　她暖哭：我何德何能

燦坤董座人選確認　林技典接掌

美國11名退伍軍人死亡　其中5名確診新冠肺炎

林姿妙率隊拜訪侯友宜：「醫療警政區域合作」不讓居家檢疫趴趴走

東森自然美店長「防疫小舉動」暖爆！用愛與關懷力抗嚴峻疫情

日媒評價王柏融　今年該是要發揮的時候

口罩寄國外「二親等以內親人」懶人包　陳其邁4步驟搞懂

饒慶鈴與富山國小師生移植硨磲貝　共同守護海洋資源

台南漁光島激情片再爆第3彈！「露天四腳獸」沙灘嗨翻　警喊話：別再傳了

無人機新制上路　台中市政大樓、市議會禁飛「違規罰3萬」

蘇慧倫結婚6年竟被他電到心動　身份曝「有上電視彈吉他的男生」！

生活熱門新聞

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

長官隱瞞兒病史！觀光局員工慘中鏢

一張圖揭秘「戴口罩到底有沒有用」

快訊／新冠肺炎再增16例「兩例本土」國內累積322例

漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」

深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區曝光

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

台師大學生確診！校方15點說明

台師大確診生　主要活動路徑曝

各國大讚台灣防疫　網讚：歷史的一刻

社交距離「室外1公尺、室內1.5公尺」

更多熱門

相關新聞

華航落實社交距離　營業櫃台四月起加裝防護隔板防疫

華航落實社交距離　營業櫃台四月起加裝防護隔板防疫

「室外一公尺」社交距離最快明（1）日上路，國籍航空龍頭華航今天宣佈，自 4 月 1 日起強化第一線員工防疫作業，國內各地營業櫃台將陸續架設透明壓克力防護隔板，大幅減少近距離接觸及飛沫傳播可能，以維護旅客與員工健康安全。

KLOOK宣布4/30前預定可免費退改！

KLOOK宣布4/30前預定可免費退改！

蘇貞昌：紓困規模勢必擴大　「大概一兆元」

蘇貞昌：紓困規模勢必擴大　「大概一兆元」

擴大檢疫？台人歐美返台集中隔離？　蘇貞昌回應了！

擴大檢疫？台人歐美返台集中隔離？　蘇貞昌回應了！

遭指囤積醫療物資　陸外交部回應

遭指囤積醫療物資　陸外交部回應

關鍵字：

遶境疫情衝擊防疫群聚感染北港朝天宮媽祖進香遊客新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

漁光島女方正面曝光　警方說話了

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面