新冠肺炎疫情衝擊！北港媽祖遶境停辦　損失上億商機

▲北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港朝天宮每年農曆3月19、20日兩天舉辦「迓媽祖」遶境慶典，神轎在千里眼、順風耳將軍開道下出廟門經犁炮轟炸洗禮，數十輛真人藝閣跟隨媽祖遶境是最具特色活動，湧入50萬觀光人潮也為地方帶來商機；新冠狀病毒疫情嚴峻，北港朝天宮配合防疫政策，停辦「迓媽祖」慶典，商家也流失上億元的觀光商機。

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▲今年受到疫情影響，農曆年後到媽祖誕辰的盛香期，香客銳減約八成，北港朝天宮周圍糕餅、小吃美食、特產等商家業績，與以往年比較減少約七成。（圖／記者蔡佩旻攝）

擁有300餘年歷史的二級古蹟雲林縣北港朝天宮，每年農曆春節到3月23日媽祖生辰香客最多，新年期間每天即湧入10萬香客，過年後周休二日也有3、4萬人，受到新冠狀病毒疫情影響，民眾不敢出門旅遊，許多進香團不是停辦，就是選擇延期或縮小，朝天宮周遭商家初估遊客少了約八成，平常上班日，生意更是差到不行。

根據北港朝天宮統計，因疫情暫緩進香團，有登記的宮廟進香團已有150多團取消進香，其餘延期到6月後再舉行，歷年所舉辦的農曆3月19日媽祖出巡遶境更是停辦，藝閣車打造也停止，有的藝閣骨架已完成，也全部停工，外燴宴席、旅館住宿也全都取消。

▲今年受到疫情影響，農曆年後到媽祖誕辰的盛香期，香客銳減約八成，北港朝天宮周圍糕餅、小吃美食、特產等商家業績，與以往年比較減少約七成。（圖／記者蔡佩旻攝）



北港「迓媽祖」慶典除犁炮炸轎外，最具特色為全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行，入夜後在整個北港市區穿梭大街小巷，沿路發送平安糖與氣球給民眾，吸引許多民眾熱情歡迎或跟隨踩街，所經之處人聲鼎沸、車水馬龍，人潮均持續到凌晨2點左右才會逐漸散去，家家戶戶辦平安宴招待親朋好友，猶如小年夜，把酒言歡聊通宵，整個北港宛如不夜城。

▲北港朝天宮副董事長蔡輔雄表示，北港朝天宮一年人潮達700萬人次，疫情開始我們嚴謹面對，盡量配合政府預防群聚的防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮副董事長蔡輔雄表示，疫情開始的我們就對預計來進香的所有團體一一溝通，有的取消，有的縮到極小規模，北港朝天宮一年人潮達700萬人，光爐主過爐一共有10多個會，我們都通知希望大家回來擲筊就好，平安宴能取消則取消，盡量配合政府預防群聚的防疫措施等。

北港形象商圈發展協會理事長陳威任指出，北港媽祖出巡遶境，兩天包括鞭炮、旅宿、外燴、糖果、名產、交通等業，營業額達1億多商機，以外燴業者統計北港市區平安達1千桌，一桌5千元計算，就達500萬元、這還不包飲料費。

▲北港形象商圈發展協會理事長陳威任指出，北港媽祖出巡遶境，兩天包括鞭炮、旅宿、外燴、糖果、名產、交通等業，營業額可達1億多商機。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳威任說，遶境沿線約有30個炮場，每場施放鞭炮費平均50萬，就要1千500萬元，藝閣車每部20萬元起跳，有的造價上百萬元，花費就要1千萬元，單就涼水跟啤酒的商機就很大，外圍臨時攤攤販每日可賺3、4萬元，市區超過百攤，初估兩天遶境商機破新台幣上億元。

陳威任也提到，今年受到疫情影響，農曆年後到媽祖誕辰的盛香期，香客銳減約八成，北港朝天宮周圍糕餅、小吃美食、特產等商家業績，與以往年比較減少約七成，新人婚禮延後，北港囍餅業者遭退單達五成，北港因爲疫情，流失上億元的宗教觀光商機。

陳威任最後強調，消失的商機是補不回來的，商家以小吃、特產為主，不是民生必需，香客來拜拜、進香是順便買回家， 並不會因為今年沒來，來年會因為前年沒買到而購買雙倍數量，購買意願是不可能提升的。

▲北港「迓媽祖」最具特色為全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／2019年資料照片／記者蔡佩旻攝）

▲北港「迓媽祖」最具特色為全國僅有由兒童裝扮民間神話故事人物，坐在藝閣車上的「北港真人藝閣花車」遊行。（圖／2019年資料照片／記者蔡佩旻攝）





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