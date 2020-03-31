訂房爆滿！施景中憂「清明大爆發」…曝連假4天超宅行程：拜託，待在家裡

▲連假出去人擠人恐增加感染風險。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

清明連假掃墓、出遊，恐引發人與人密切接觸，讓醫界擔心疫情一觸即發，成為台灣下一波考驗！對此，台大醫院婦產科重症名醫施景中指出，清明連假旅遊地區訂房爆滿，希望不要出亂子，以目前疫情預估恐拖到一年以上，也考驗著台灣醫療系統負載量。他也呼籲國人，「為了愛的你我他，清明假期待在家」。

清明連假即將到來，台大名醫施景中今（31）日也在臉書PO文「愛有多深，距離就有多遠」，清明連假旅遊地區訂房幾乎爆滿，但讓醫師們憂心忡忡，希望連假4天不要出亂子，並拜託大家「待在家裡」。他指出，目前大多數人猜測疫情恐拖到一年以上，撐越久，就得看醫療系統能否負載，「如果瞬間大爆發就會很慘了！」

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許多人規劃清明連假出遊，施景中則選擇在家，「家裡有跑步機可以運動，有成堆的書可以看，也有好多藍光影片可以欣賞。」他呼籲大家也都能乖乖待在家，千萬別因為台灣目前防疫表現好而鬆懈。

▲醫師奉勸大家，清明假期待在家，不要到處趴趴走。（圖／達志／示意圖）

施景中認為，「為了愛的你我他，清明假期待在家」，並將其稱為肺炎時尚運動，拜託大家共同響應。他逗趣地說，「出門戴口罩好潮，維持社交距離也好潮，宅在家裡蹲好蹲滿超級潮！」希望為了學生能正常上課，為了將來隨時能上街購物及為了維持日常生活，為了台灣忍耐一個假期。

施景中也引用指揮官陳時中的金玉良言：「愛有多深，距離就有多遠」，餐廳吃飯不能戴口罩好危險，呼籲大家「改成外帶好嗎？」

施景中的「待在家運動」也引發網友熱烈回響：「真的，看到連假大家都要出遊，我的臉都綠了」「我待在家，不出門」「#感謝醫療人員無私奉獻，連假四天未規劃行程，待在家裡！再次感謝您們！」「已取消去丈母娘家連假吃飯。」「次連假，我也是跟孩子在家，乖乖在家做好防疫」「連老天都來幫忙，天天下雨降低出門的玩興，也有效減少飛沫傳播距離...」。