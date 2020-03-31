張忠謀：這次疫情是一場戰爭　經濟衝擊很大、會改變人類生活方式

▲台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬一同出席新書發表。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台積電創辦人張忠謀今（31）日針對新冠肺炎（COVID-19）疫情評論，他說，疫情像一場戰爭，對經濟將會有很大衝擊，會改變人類的生活方式。

張忠謀表示，目前疫情影響最大的就是經濟衝擊，但會是很大的？現在還不知道，完全要看全球（政府）怎麼控制疫情；但即使是從今天起把疫情控制，他相信疫情之後，會要改變大家的生活方式，尤其是中產階級以上的生活方式。

張忠謀分享他今日早上閱讀的報導，是紐約時報採訪一家華裔餐廳經營者，這家業者在美國經營至少七、八家餐廳，且都是便宜、品質好又受歡迎的餐廳，但因為疫情衝擊，這名業者相當絕望，甚至說在該報導中說，餐廳這行業已經沒有了，永遠沒有了，唯一能存活下來的是連鎖店。

張忠謀表示，就如同他說，大家生活方式因為疫情改變了，有點像一場戰。他自己就是少數經歷戰爭的人，當時的國共之戰改變了他全家的生活，雖然對張忠謀來說，反而是變好了，要不是這場戰爭，他原本沒打算去美國念書工作。但對他父親而言，卻是整個事業被毀掉，他相信，這次疫情也會改變很多人的生活方式。

▼台積電創辦人張忠謀出席台積電基金會新書發表，下同。（圖／記者湯興漢攝）