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台積電創辦人張忠謀讚妻做公益是「起而行」 　慈善平台觀念了不起　

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▲▼《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》新書發表暨媒體茶敘，台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

台積電創辦人張忠謀出席台積電基金會公益新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台積電創辦人張忠謀今（31）日出席台積電基金會公益出書發表會，也是張忠謀退休後，少數與妻子張淑芬同台。張忠謀誇張淑芬做慈善和別人最大的不同就是「起而行」；另外，他也誇台積電公益慈善平台就跟台積電開放創新平台（OIP）一樣，是很「了不起」的觀念。

張忠謀分享他對妻子這十年的觀察。張忠謀說，這十年來Sophie（張淑芬英文名）在慈善事業上越來越成熟，越來越積極，很多企業都捐錢，且爭相捐款，但Sophie和台積電志工社頭一件做的事，就是到現場看看需要什麼，這是她與其他企業最大不同。

請繼續往下閱讀...

張忠謀表示，台積電是個滿大的公司，也有供應商網絡，台積電出錢，志工社出力，並偕同他企業一起。漸漸地台積電慈善平台越來越成熟，演變成一公益平台，和台積電技術創新平台（OIP）很相似，且OIP這名字還是他自己取的。

張忠謀表示，台積電技術創新平台是台積電的製程技術和客戶的設計技術，加上第三者的IP智慧財產都放在平台上面，這對三方都有好處，結果就是做出有用的半導體。

張忠謀表示，Sophie的慈善平台雖然沒有錢，但有社會責任而已，台積電出錢，志工社出力，和其他企業一起出錢出力，他認為慈善平台是一個很了不起的觀念。

這本書名為《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》，張忠謀並為妻寫序。張忠謀幽默表示，看這本書第一個就是要看他寫的序，因為他寫東西就跟海明威的精神很像，用真實感情寫寫簡單的句子。

▼台積電創辦人張忠謀（左起）及夫人張淑芬連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》新書發表暨媒體茶敘，台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

關於張淑芬的繪畫，張忠謀認為，他就是張淑芬畫畫的啟發者。張忠謀回憶道，2006年張淑芬開始臨摹盆景，水果等靜物，張忠謀直言，他不覺得有什麼特別，張淑芬當時對畫畫興趣也沒那麼大。

張忠謀分享10年前去阿姆斯特丹旅遊，去逛museum看到一幅畫，一個戴黑帽女士的一幅畫，畫相當出名。他和張淑芬同時在這看那幅畫，覺得畫中女士氣質很好。當時張淑芬在畫展的紀念品商店買了畫的照片，回台灣就改了那幅畫，改成「戴黑帽的年輕的張淑芬」，當時，張忠謀就認為，張淑芬畫畫是具有創作性的。張忠謀還誇，年輕的張淑芬很漂亮唷。

張忠謀分享，看到張淑芬對知名畫作的再創，畫中的張淑芬，他認為有點像是紅樓夢中的林黛玉，有著淡淡的愁悵，淡淡的哀愁，輕輕的憂鬱。

《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》新書發表暨媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》新書發表暨媒體茶敘，台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

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