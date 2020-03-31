張忠謀寫序用文字誇張淑芬慈善做得好　愛妻放閃：嘴巴可以講一下

▲台積電創辦人張忠謀（右起）為夫人張淑芬公益新書寫序。（圖／記者湯興漢攝）



記者周康玉／台北報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬今（31）日發表台積電公益活動新書《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》，台積電創辦人張忠謀為此書寫序，序中提到張淑芬建立的慈善平台和台積電技術創新平台的概念很相像。

張淑芬表示，要不是看了這篇序，她也不知道張忠謀對她的肯定，因為「他不太誇我的，沒有批評就不錯了。」張淑芬也幽默放閃，下次嘴巴也可以講一講。

張淑芬表示，十年前開始投入慈善時，並沒有想到別人反應是什麼。她就是做，丈夫支持她就是最大力量，沒有張忠謀就沒有這本書，更沒有台積電的慈善事業。張淑芬一路做慈善，張忠謀始終強調不能碰錢，也讓她也忍不住小抱怨「你又不給我錢！」

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張淑芬表示，做慈善過程必須要「放小自己」才能做得下去，上帝造人並不是很公平，有些人過的很舒適，有些人卻連飯都沒得吃。她提及丈夫張忠謀常說的「終身學習」概念，如果不是做善事，也不會接觸到沒飯吃的人，接觸之後才會發覺自己有多幸運，她並不覺得自己在做善事，而是在學習人生。

張淑芬表示，疫情這件事太專業、太危險，目前針對疫情，台積電除了捐食物給第一線的防疫人員、或比較沒有工作的人外，不會做更多。日前台積電和供應商世筌合作，捐出200多台淨氣面罩，在台積電使用數量足夠前提下，可能在多捐一點給防疫人員。

張忠謀近日因疫情足不出戶，今日卻難得現身活動，媒體好奇張淑芬是怎麼把張忠謀請出來的？張淑芬說，她做的事，張忠謀都會支持她，張忠謀知道他出席媒體會多一點，就把他請出來了。

有人提問，是否會將慈善事業進一步推展到國外？張淑芬表示，她野心不大，不做大事，因為能力有限，只願意做個「張太太」、畫家，做慈善、保護台灣就夠了。

▼台積電創辦人張忠謀（右起）為夫人張淑芬公益新書寫序，下同。（圖／記者湯興漢攝）

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