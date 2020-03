沙國國王霸氣包下確診病患治療費　4月再進120萬噸小麥作儲糧

▲沙烏地阿拉伯國王沙爾曼(King Salman)。(圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

沙烏地阿拉伯受到新冠肺炎疫情影響,衛生部長Tawfiq Al Rabiah在當地時間30日宣布,國王沙爾曼(King Salman)將支付在疫情期間,所有確診病患就診、檢驗和治療的所有醫療花費,同時希望所有沒有出現病狀的人,可以趕快去檢驗是否感染新冠肺炎。

Tawfiq Al Rabiah表示,沙爾曼國王日以繼夜地關心著國內的疫情,上週還主持了20國集團(G20)線上峰會,敦促G20領袖採取「有效協調」的行動,對抗由疫情引發的全球危機。

因為疫情嚴峻的關係,沙烏地阿拉伯的農業部擔心國內會發生糧食短缺的問題,目前已經採取措施增加小麥的供應,從4月開始會進口120萬噸的小麥,從而增加超過100萬的戰備儲糧。

#BREAKING: #SaudiArabia's King Salman has ordered #coronavirus treatment for all of those in need of medical care, including visa violators. https://t.co/InC37H1V9h