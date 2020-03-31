公然聚眾鬥毆最高判7年半　新北警拍片宣導KTV包廂播放

記者陳以昇／新北報導

立法院2019年底三讀通過修正刑法第149條、第150條，將「公然聚眾」要件明定為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，同時提高罰金刑刑度，增訂攜帶兇器及致生危險加重處罰條款。近來發生多起聚眾鬥毆，危害社會秩序，新北市警局特別拍攝宣導短片上傳官方臉書，並在KTV包廂內播放宣傳抑制暴力事件。

▲立院修法加重公然聚眾鬥毆案件刑責，新北市警局拍宣導短片。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼新北市警局在臉書分享短片 。（圖／記者陳以昇翻攝）

「不醉不歸啦！」在影片開頭，包廂裡酒杯交錯，一群男女正放聲高歌，卻在走廊上因為擦撞，頓時演變成全武行，此時警方快打特警隊獲報趕到現場，卻有人作勢要攻擊員警，立即被辣椒水及優勢警力當場制伏，一干人等全都進了警局，在短短45秒內影片劇情急轉直下，提醒民眾聚眾鬥毆所帶來的後果。

新北市警局除了製作宣導短片外，還特別印製上千張海報及懶人包小卡片請業者協助張貼、發放，特別宣傳在新法修正後，如有在公共場所實施強暴脅迫行為，將觸犯刑法第150條，在場助勢者可處1年以下有期徒刑或10萬元以下罰金，首謀及出手者可處6月以上5年以下有期徒刑，如果是攜帶兇器、危險物品或造成公眾交通往來危險，更得加重其刑至2分之1（7年6個月），既損人又不利己。

▼新北市警局到店家發放宣導卡片 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方呼籲，在熱炒店用餐或KTV歡唱，或是參與民俗遶境活動時，切勿因一時衝動而演變成暴力鬥毆事件，也不要以網路糾眾群聚鬧事。在連假期間重點時段，新北市各分局也在容易發生滋事案件地點預先超前部署，如有發生治安狀況，將會立即啟動線上快打警力到場壓制，嚴正執法維護治安，呼籲民眾不要以身試法。

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▼新北市警局張貼宣導海報 。（圖／記者陳以昇翻攝）