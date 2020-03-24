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小心大車內輪差！　安南警前進校園加強交安宣導

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▲台南市警三分局、交通警察大隊及台南市政府交通局，前進安南區土城高中辦理「大型車內輪差體驗」交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局、交通警察大隊及台南市政府交通局，前進安南區土城高中辦理「大型車內輪差體驗」交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局、交通警察大隊及台南市政府交通局，24日前進安南區土城高中辦理「大型車內輪差體驗」交通安全宣導活動，讓同學近距離感受大型車的視線死角以及所造成的交通危害，豐富的課程內容讓同學留下深刻的印象。

大型車因為體積大、噸數重，因此在行駛時會產生極大的動能，在緊急煞車時需要較長的距離；而大型車行駛時所產生的氣流容易將貼近、慢速且重量輕的人車捲入；另外由於大型車的車體結構不同於一般小型車，使得大型車的駕駛視線有著大範圍的視線死角，轉向過程所伴隨的內輪差往往成為「無形的致命殺手」。

▲台南市警三分局、交通警察大隊及台南市政府交通局，前進安南區土城高中辦理「大型車內輪差體驗」交通安全宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日在土城高中所舉辦體驗活動，現場實際模擬大型車容易忽略的四方死角區域，活動中邀請學生坐上駕駛座，實際體驗及感受這「死亡陰影面積」；學生直視視線範圍的前後左右明明都沒看到人的蹤跡，但探頭一看同學就站在視線死角，當場嚇出一身冷汗。

台南市警三分局指出，一般民眾常認為大型車的駕駛可以看見車旁的行人及車輛而失去警覺性，而大型車「內輪差」 所造成的交通事故，往往都是相當嚴重的傷亡事件，警方呼籲民眾遇到大型車經過要保持安全距離，以免進入內輪差或駕駛視線死角，導致意外事故發生，留下無法挽回的遺憾。

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