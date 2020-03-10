「犯罪判決定讞人卻不見」　時力再提3法實踐司法正義

▲時代力量黨團召開「三法開步走，實踐司法正義」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團10日上午召開「三法開步走，實踐司法正義」記者會，針對實踐司法正義議題公布3項草案，包括在《刑法》中增訂棄保潛逃罪、力推《刑事陪審法》讓人民參與司法，以及下修《民法》成年年齡至18歲。

時代力量黨團總召邱顯智表示，過去許多權貴犯了罪，不論是貪汙犯或重大金融犯罪者，好不容易三審定讞，要執行時卻人不見，像是今年2月就發生前北科大教授王文博因收賄被判刑定讞卻棄保潛逃，也因為目前因沒有制定防逃機制，讓《刑法》的公平性蕩然無存。

邱顯智說，時力黨團提案增訂《刑法》163-1條、163-2條，針對被告具保、責付、限制住居、限制出境出海，經合法傳喚無正當理由不到場，發布通緝後，可處五年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金，希望具體落實棄保潛逃罪，讓最起碼的公平正義得到伸張。

此外邱顯智也說，推動《刑事陪審法》是時代力量長期的主張，但在2017年司改國是會議過後三年仍不見立法。他表示，儘管司法院最近提出了《人民參與審判法》草案，卻將適用對象由七年以上改為十年以上之罪，適用的案件量也從原本的1200件減到僅有500件，直言「這是台灣社會所沒辦法接受」。

邱顯智表示，時力黨團提出的《刑事陪審法》草案，就是主張三年以上有期徒刑之罪適用刑事陪審，呼籲司法院陪審參審不要做半套，「要玩就要玩真的」，希望真的讓陪審制度有一天能夠真的在台灣的天空下實現。

時代力量立委陳椒華也提到，時力黨團提案修《民法》第12條，將成年由20歲降至18歲，因我國現行18歲擁有的權利義務包括公民投票、結婚、刑法負完全責任能力、考駕照、服兵役、納稅等，都已賦予18歲成年的實質認定，但竟因未成年不能申請信用卡、租屋開戶、保險等，必須由父母做法定保護認定，呼籲能修訂《民法》讓年輕人自己作主。

根據時代力量黨團提出之《刑事陪審法》，包括人民參與司法，陪審團9人，有罪與否一致決；陪審員為非法律人之23歲以上國民；最輕本刑3年以上有期徒刑案件適用（同強制辯護）；是否採行陪審團審判，被告有程序選擇權；卷證不併送，落實起訴狀一本主義；金字塔型訴訟，二審為法律審，三審嚴格法律審；設置陪審團審判制度評估委員會。

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