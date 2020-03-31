新冠肺炎發燒！　外籍人士強化宣導學甲警防疫無國界

▲台南市學甲分局警方，強化外籍人士防疫宣導，建構防疫安全網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在這波新冠肺炎疫情，台灣防疫工作讓全世界見證「台灣是醫療模範生」的實力，長期以來台灣是鄰近越南、泰國、印尼及菲律賓等不同語系國家人民追求愛情、生活、旅遊或工作的首選，也慢慢建構出多元融合異國風情，學甲分局警方強化外籍人士防疫宣導，建構防疫安全網。

學甲分局指出，這些外籍人士的青春歲月，在台灣點點滴滴記錄下來，所扮演的角色越來越重要，台南市警局局長周幼偉，就特別指示要將「新住民與外籍移工」納入「社區警政」工作一環，絕對不能置身事外。

面對疫情瞬息萬變，學甲分局長洪頂力積極備妥基層員警同仁防疫應勤物資，據以應變相關防疫工作，另針對轄內「居家隔離、檢疫」對象絕對嚴格管制，不容許有任何閃失，再眼觀「密閉空間，諸如KTV、小吃部等治安要點，可能形成群聚感染衍生「社區傳染」之風險，規劃臨檢並宣導防疫。

為了強化在台居留的外籍移工的防疫工作，特別邀請越南、泰國及印尼籍的同鄉發揮語言優勢，錄製不同語系的防疫宣導影片，決戰網路關懷問候，同時深入轄內外籍移工公司，進行「治安、毒品、詐騙，交通、防疫」宣導，確實做到「防疫零缺口、治安沒漏洞、交通無遺憾」警政目標。

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