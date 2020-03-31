張綱維涉掏空遠航「從辦公室搬現金800萬」　羈押庭下午召開

▲遠航董座張綱維涉嫌從辦公室搬走現金800萬元被懷疑有逃亡、滅證之虞。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空董事長張綱維因涉財報不實、掏空公司等案遭偵辦中，卻突然要員工提領大量現金，他親自在27日回到辦公室，搬走現金800萬元，檢調獲報後，擔心張在籌資逃亡，30日緊急發動搜索，到遠航查扣可疑現金，並以張罪嫌重大，有逃亡、滅證、勾串且反覆實施之虞，向法院聲請將他羈押禁見，台北地院將在下午2點30分開庭審理。

張綱維涉嫌在2016年遠航獲准撤下公開發行前，以遠航資產向合庫等銀行借貸22億多元，相關款項後來陸續流入樺福、樺壹等張綱維旗下其他公司，疑似掏空還債留遠航，檢調獲知後，已暗中進行調查2年多，蒐集張綱維相關帳戶以及遠航、樺福集團資金動向。



2019年初，遠航發生跳票、無預警停飛事件後，檢察官林達依違反《航空法》傳喚張綱維到案後，持續注意金流情形，懷疑張綱維已陸續脫產、相關帳戶有大量移動，張甚至要求遠航公司提領大筆現金，然後親自在27日到辦公室，搬走800萬元現金，檢調懷疑張準備逃亡，因此緊急發動搜索，到遠航辦公室將所於現金全部查扣，並向法院聲請將張綱維羈押禁見。

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