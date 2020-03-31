▲特警從20多層高樓垂降破窗，順利逮獲李嫌等人。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

以李姓兄弟檔為首的11人詐欺集團，於新冠肺炎全球蔓延之際，利用人心慌亂，2月間起，涉嫌在台中市大里區及北屯區等地設置詐騙機房，打電話向大陸人民稱對方手機門號散布不實疫情訊息等語，誘騙被害人上當；台中市第五警分局接獲情資報請檢方指揮，日前保安警察大隊特勤中隊及內政部警政署維安特勤隊發動攻堅，從20多層高樓繩索垂降破窗突襲，順利逮獲李嫌等人，並查扣變造公安證件、教戰守冊等物，初估詐得數百萬元，全案移送台中地檢署偵辦，檢方也在訊後全數聲請羈押禁見，獲法院裁准。

▲特警從樓頂發動突襲。

台中市第五警分局3月初接獲情資，台中市李姓男子涉嫌於2月間籌組跨境詐騙話務機房，並藏匿於市區大樓內，經長期蒐證，確認該集團機房位於大里區、北屯區等地，由檢察官謝怡如指揮刑事警察局電信偵查大隊第三隊、台中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊、台北市中正第二分局等單位；內政部警政署維安特勤隊及保安警察大隊特勤中隊於25日發動攻堅搜索，分別於20多層及10多層的高樓垂降突襲，一舉破獲3處詐騙機房，並逮捕以李姓兄弟檔為首的11名犯嫌。

▲警方逮捕以李姓兄弟檔為首的11名犯嫌。

警方調查，該3處跨境電信詐騙機房，李嫌等人假冒大陸北京市公安局人員，利用全球防疫期間，向大陸地區民眾佯稱「涉嫌以手機門號散布新冠肺炎不實疫情訊息、使用的手機門號被舉報在疫情期間販賣黑心口罩等」詐騙術語誘騙被害人上當，再以被害人已涉及刑事案件為由，須監管帳戶話術詐欺被害人匯錢，賺取不法獲利。

▲詐團向大陸人民佯稱「涉嫌以手機門號散布新冠肺炎不實疫情訊息、使用的手機門號被舉報在疫情期間販賣黑心口罩等」詐騙術語誘騙被害人上當。

檢警當場查扣變造公安證件照片、教戰守冊、手機、筆記型電腦、網路分享器等物，初估該詐團詐得新台幣數百萬元，全案移送台中地檢署偵辦。

▲檢警當場查扣變造中國公安證件照片、教戰守冊、手機、筆記型電腦、網路分享器等物。

台中地檢襄閱主任檢察官林彥良表示，檢察官經訊問後，認被告11人犯罪嫌疑重大，11人中有5人有詐欺集團前案或通緝，上游金主在逃，而有逃亡事實及反覆實施同一犯罪之虞，在查獲過程中即時摔爛工作手機及還原電腦，湮滅罪證之訓練紮實有素。該詐團在此疫情肆虐全球，最需人心互信互愛之際，竟還假藉對岸防疫措施編造最新詐騙腳本，惡性實屬重大，乃全數聲請羈押禁見，獲法院迅速裁准。

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