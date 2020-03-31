　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「你散播不實疫情要去關」詐大陸人數百萬　台中特警20層樓垂降破窗逮人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲特警從20多層高樓垂降破窗，順利逮獲李嫌等人。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

以李姓兄弟檔為首的11人詐欺集團，於新冠肺炎全球蔓延之際，利用人心慌亂，2月間起，涉嫌在台中市大里區及北屯區等地設置詐騙機房，打電話向大陸人民稱對方手機門號散布不實疫情訊息等語，誘騙被害人上當；台中市第五警分局接獲情資報請檢方指揮，日前保安警察大隊特勤中隊及內政部警政署維安特勤隊發動攻堅，從20多層高樓繩索垂降破窗突襲，順利逮獲李嫌等人，並查扣變造公安證件、教戰守冊等物，初估詐得數百萬元，全案移送台中地檢署偵辦，檢方也在訊後全數聲請羈押禁見，獲法院裁准。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲特警從樓頂發動突襲。

台中市第五警分局3月初接獲情資，台中市李姓男子涉嫌於2月間籌組跨境詐騙話務機房，並藏匿於市區大樓內，經長期蒐證，確認該集團機房位於大里區、北屯區等地，由檢察官謝怡如指揮刑事警察局電信偵查大隊第三隊、台中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊、台北市中正第二分局等單位；內政部警政署維安特勤隊及保安警察大隊特勤中隊於25日發動攻堅搜索，分別於20多層及10多層的高樓垂降突襲，一舉破獲3處詐騙機房，並逮捕以李姓兄弟檔為首的11名犯嫌。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲警方逮捕以李姓兄弟檔為首的11名犯嫌。

警方調查，該3處跨境電信詐騙機房，李嫌等人假冒大陸北京市公安局人員，利用全球防疫期間，向大陸地區民眾佯稱「涉嫌以手機門號散布新冠肺炎不實疫情訊息、使用的手機門號被舉報在疫情期間販賣黑心口罩等」詐騙術語誘騙被害人上當，再以被害人已涉及刑事案件為由，須監管帳戶話術詐欺被害人匯錢，賺取不法獲利。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲詐團向大陸人民佯稱「涉嫌以手機門號散布新冠肺炎不實疫情訊息、使用的手機門號被舉報在疫情期間販賣黑心口罩等」詐騙術語誘騙被害人上當。

檢警當場查扣變造公安證件照片、教戰守冊、手機、筆記型電腦、網路分享器等物，初估該詐團詐得新台幣數百萬元，全案移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲檢警當場查扣變造中國公安證件照片、教戰守冊、手機、筆記型電腦、網路分享器等物。

台中地檢襄閱主任檢察官林彥良表示，檢察官經訊問後，認被告11人犯罪嫌疑重大，11人中有5人有詐欺集團前案或通緝，上游金主在逃，而有逃亡事實及反覆實施同一犯罪之虞，在查獲過程中即時摔爛工作手機及還原電腦，湮滅罪證之訓練紮實有素。該詐團在此疫情肆虐全球，最需人心互信互愛之際，竟還假藉對岸防疫措施編造最新詐騙腳本，惡性實屬重大，乃全數聲請羈押禁見，獲法院迅速裁准。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

現烤泰國蝦1斤只要49元！阿秋大肥鵝力挽狂瀾　推銅板價優惠

詐團遇疫情也怕怕！「分房作業」降低感染風險　中打查獲5嫌

味丹贈15桶自製次氯酸水　助清水警強化分局防疫環境
 

ET快訊
WHO官員聽到「台灣」就斷訊　直接在官網遭除名！
漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」！　他一看價格秒笑：神操作
實踐大學確診老師行動軌跡曝光！已上8堂課　10接觸師生居家隔
快訊／北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」急封口
D奶實況主直擊SWAG拍片「崩潰逃出」　沐沐曝驚人收入…男優
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

張綱維涉掏空遠航「從辦公室搬現金800萬」　羈押庭下午召開

破窗賊偷賓士車現金及金飾　車主火大找監視器「一眼認出」…竟是他幹的

南警大掃黑！破4大犯罪集團　4治平目標+29小弟到案

情侶吵架他當和事佬竟遭砍！但下秒更瞎…4屁孩路過錄影嗆聲被警壓趴

「你散播不實疫情要去關」詐大陸人數百萬　台中特警20層樓垂降 破窗逮人

套房裡狂種大麻...還劃分3區！他被逮竟稱「我上網學的」：從種子開始培植

投資「美國礦業」吸金至少11億元　還榮國際負責人被起訴

「你要叫警察？」恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜！2女驗傷提告

補教師強拍下體照「教你認識自己」！下秒吻遍+摸透　3少女受害：我真的很怕

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

張綱維涉掏空遠航「從辦公室搬現金800萬」　羈押庭下午召開

破窗賊偷賓士車現金及金飾　車主火大找監視器「一眼認出」…竟是他幹的

南警大掃黑！破4大犯罪集團　4治平目標+29小弟到案

情侶吵架他當和事佬竟遭砍！但下秒更瞎…4屁孩路過錄影嗆聲被警壓趴

「你散播不實疫情要去關」詐大陸人數百萬　台中特警20層樓垂降 破窗逮人

套房裡狂種大麻...還劃分3區！他被逮竟稱「我上網學的」：從種子開始培植

投資「美國礦業」吸金至少11億元　還榮國際負責人被起訴

「你要叫警察？」恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜！2女驗傷提告

補教師強拍下體照「教你認識自己」！下秒吻遍+摸透　3少女受害：我真的很怕

起床聞到狗味...櫃突竄出「惡鄰居」夜宿！　囂張睡姿萌翻苦主

受惠宅經濟今年獲利亮眼！十銓去年每股賺0.11元　大方配息1元

醫牙學系申請超篩嚴重！陽明醫學系招39人　一階472人通過

一定要有總冠軍！NBA季後賽可能改3戰2勝制　復賽考慮地點曝光

納智捷迎賓座椅在印度「發揚光大」？90度旋轉方便老年人上下車

説・流行／提升品味必認識極簡風Jil Sander　從日韓女生最愛的鞋包入手

中職／小男孩全新風格！樂天桃猿2020主題曲MV登場

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

N號房舉報男驚傳自殺！　「受訪遭人格侮辱」崩潰…尋死第一現場曝光

陳玉珍酸蘇貞昌「台灣國行政院長？」　嗆網友：我中華民國立委

社會熱門新聞

漁光島女方正面曝光　警方說話了

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

即／竹縣府公布居家檢疫失聯後　結局大逆轉

她打開D槽神祕資料夾　性愛影片主角竟是罹癌夫

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線

高雄女遭眼鏡男「塞進小黃」失聯3天　找到人了

居家檢疫男揪朋友逛市區！全車「就他沒戴」

地產大亨床戰美魔女　慘賠價目表曝光　

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

安親班師虐童7年「餵發霉蛋糕」　母哭到崩潰

LuLu立委兒子涉毒　轉讓大麻給友人緩起訴

更多熱門

相關新聞

NBA季後賽可能改3戰2勝制

NBA季後賽可能改3戰2勝制

美國新冠肺炎(COVID-19)確診數31日突破16萬大關，總統川普已宣布「保持社交距離」政策延長到4月30日，NBA復賽之路困難重重，不過《紐約郵報》記者伯曼(Marc Berman)31日報導，NBA高層決心本季一定要有總冠軍誕生，希望能選定一個地點關門比賽，季後賽可能改為3戰2勝制。

張綱維涉掏空遠航　羈押庭下午召開

張綱維涉掏空遠航　羈押庭下午召開

彭博：iPhone 12將如期發表　新版HomePod等產品開發中

彭博：iPhone 12將如期發表　新版HomePod等產品開發中

社交距離如何定？　蘇貞昌這麼說

社交距離如何定？　蘇貞昌這麼說

外籍人士強化宣導學甲警防疫無國界

外籍人士強化宣導學甲警防疫無國界

關鍵字：

新冠肺炎特警垂降詐欺

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面