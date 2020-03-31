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線上賭博是詐騙集團開的！他1個月贏248萬要吐出來+罰金5千

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▲▼賭博,賭場,賭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲基隆李姓男子在一非法線上賭博網站贏得248萬元，怎料被檢警查到不法，遭判罰5千元並沒收全數獎金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

基隆李姓男子加入一線上賭博網站會員，陸續以撲克牌、百家樂、輪盤、職棒等方式賭博財物，1個月內贏得248萬元，事後檢警在偵辦一起詐欺案件時，發現李男涉賭贏錢，依涉犯賭博罪將他送辦，除判罰5000元外，另也將他賺得的賭金248萬全數沒收。全案仍可上訴。

李男2018年底加入一賭博網站成為會員，並綁定不知情老婆的銀行帳戶，期間多次以1比1比例方式將戶頭款項轉為點數下注，在2019年5月至6月間跟站主及其他賭客以撲克牌、百家樂、輪盤、職棒等遊戲方式贏得248萬元。賭博公司將李男賭贏的款項匯入李妻帳戶後，他便會以臨櫃或金融卡提款方式將錢領出。

隨後，檢警在調查一起蔡男等43人遭詐騙的款項時，查出這間賭博公司為一詐騙集團，進一步追查下發現李男涉賭贏錢，遂將他依賭博罪移送法辦。

基隆地院審理時，法官勘驗李妻帳戶交易明細、賭博網站截圖、超商儲值資料影本、手機照片等證據後，認定李男賭博屬實，但考量他犯後坦承犯行、態度良好，審結判處5000元罰金，得易服勞役5日，同時還需沒收賭贏的所有獎金248萬元。全案仍可上訴。

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