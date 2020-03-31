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影／全球剩6國沒停課！「台灣仍正常到校」他國全看傻　大學生：自己也不敢相信

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▲▼實踐大學防疫測量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲實踐大學防疫測量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃可昀／綜合報導

避免學生群聚感染，各國紛紛宣布停止上課，但台灣目前仍照常上班上課，令他國相當驚訝。粉專「空屋筆記-免費的自由」30日表示，有人在教學社團裡發問「哪些國家目前還有上課？」世界各國的英文老師紛紛回應，留言串經過2小時，超過150個回報中，全球僅6個國家尚未停課，台灣就是其中一國。

空屋筆記-免費的自由」PO文指出，該貼文底下留言一整排都是「closed（關閉）」，像是巴西、印度、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、祕魯、阿根廷、智利、瓜地馬拉、墨西哥等世界各國幾乎都宣布停課，「連利比亞、黎巴嫩、厄瓜多、納米比亞、喬治亞、馬爾地夫和烏克蘭這些我覺得離病毒超級遠的國家都停課了。」

請繼續往下閱讀...

從留言區的回報來看，幾乎整個歐洲跟南美洲都停課了，甚至還有人說「現在這個時候，應該連火星跟月球都停課了吧…」在150多則留言中，終於找到6個尚未停課的國家，分別為澳洲、新加坡、瑞典、古巴、塔吉克以及台灣，而且澳洲學校雖然有開放，但多數學生實施在家自主學期，新加坡也每周一日自主學習，瑞典則剩小學還在上課，大學跟高中都關閉中。

▲▼剩６個國家沒停課。（圖／翻攝自空屋筆記-免費的自由）

▲留言幾乎清一色都是closed。（圖／翻攝自空屋筆記-免費的自由）

留言串裡，仍全面到校上課的國家只剩下古巴、塔吉克、台灣，很多人聽到台灣也在名單中都相當訝異，想不到離大陸這麼近的國家，在面對疫情的襲捲，大部分公司、學校都還能維持正常運作，「台灣人到底知不知道，現在還可以上班上課、抱怨口罩好難排是一件幸福到極度荒謬的事情？」

網友回應，「真的！還可以逛街，胡志明別說停課，已經一堆商店、餐廳、咖啡店都被政府要求關閉了」、「台灣學生應該也不敢相信，自己居然是全球六個還要上課的國家之一」、「可以出門上班上課，買手搖杯、買雞排，幸福啊」、「學生都在靠北什麼時候要停課」。

《彭博社》（Bloomberg News）日前報導，雖然政府尚未強制停課，但新加坡近日出現2起幼兒園群聚感染，已改為每周到校4天；澳洲也有教師證考慮發起罷工，校方開始鼓勵學生「在家自主學習」，由此可見，各國都開始實施不同程度的停課，在這種局勢下，台灣只有一開始將開學日延至2月25日，後來就都讓大部分學生正常到校上課，展現台灣驚人且成功的防疫對策。

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