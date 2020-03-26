中市超前佈署啟動遠端教學　盧秀燕：學習絕不能中斷

▲市長盧秀燕化身盧同學，親自體驗遠端教學。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情持續增溫，台中市府為避免防疫停課造成學生學習中斷，特別打造「台中市線上教學資源中心」，內容涵蓋1至12年級超過2鉛筆學習影片及補充教材，提供居家學生線上學習。台中市長盧秀燕26日表示，「學習絕不能中斷！」，盼藉此讓學生能安心學習。

中市教育局今天運用雲端視訊軟體，模擬大規模停課時的遠距教學SOP，包括「按1下輕鬆讀取學習內容」、「2星期互動學習不中斷」、「3分鐘完成補課計畫」。參與的惠文高中國中部學生們各就各位，在教師點名後開始上數學課。盧市長也化身「盧同學」，在市府操作平板電腦連線同步上課。

盧秀燕表示，「疫情嚴峻，但學習絕不能中斷！」目前全市居家檢疫及隔離人數已破6000人，其中26位是學生。此外，台中市仍有80位學生在海外尚未返台，回台後在居家檢疫期間，也需要進行補課，因應現況及未來可能發生的大規模停課，教育局提前整備線上學習課程，讓老師快速備課、同步授課，學生安心學習。

▲台中市府超前佈署，供線上影片教材給學生使用。（圖／台中市政府提供）

她也說，今日模擬演練過程順利，但市府必須超前準備，她指示教育局舉行全市線上教學總演習，測試流量及系統穩定性，同時盤點全市電腦視訊設備；她也指出，視訊授課與實地教學不同，考量學生長時間使用螢幕，可能造成眼睛負擔，教育局將制定相關配套規範。

教育局長楊振昇補充說，台中中低收入學生約3000多位，市府目前已先備妥約1萬2000多台平板電腦，供偏遠地區、弱勢家庭或家中視訊設備不足的學生借用，市府也同時接洽企業提供贊助，讓設備供應無虞。

▲惠文高中學生與市長盧秀燕市訊體驗線上教學課程。（圖／台中市政府提供）

教育局表示，線上教學資源中心涵蓋因材網、愛學網、均一平台、教育雲、Learn Mode學習吧、Cool English等各大學習平台，藉由Open ID身分認證系統，學生申請一組帳號，即可登入各大平台；教師可在線上教學資源中心一次多筆匯入學習資源，依當週課程及個別學生需求，快速印製個別學生補課計畫，節省大量搜尋、過濾及繕打彙整時間。

惠文高中校長王沛清表示，惠文高中有3位居家檢疫學生，2位學生已復學，1位仍在居家檢疫，學生透過雲端視訊軟體遠距上課，家長也對系統非常滿意，今日數學老師也透過視訊系統連線生物老師，跨領域合作授課，展現智慧科技教學。

・停產會崩潰

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