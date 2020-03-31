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彭博：全球恐剩台灣學生仍「全面到校上課」　驚人原因曝光

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▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊（圖／記者李毓康攝）

▲全世界仍全面上課的國家只剩下少數，台灣是其中之一。（圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／編譯

新冠肺炎疫情席捲全球，在世界各地造成影響，目前已有多達160多個國家關閉學校，全球有超過90%的學生暫時失學在家。現階段僅有新加坡、澳洲、瑞典、美國少數幾個州的學生仍正常到校上課，隨著社會大眾和家長的焦慮感升高，卻可以發現台灣學生雖然照常上課，確診人數並無大幅增加的趨勢。

根據彭博社（Bloomberg News）報導，新加坡近日出現兩起幼兒園群聚感染，澳洲也出現當地教師考慮發動罷工。雖然學校沒有強制停課，但校方也鼓勵家長讓孩子留在家中，作為遏制新冠病毒的防疫手段。

「維持學校繼續正常運作，不因疫情而停課」，不少支持這項作法的官員認為，政府不需要透過強烈的手段即可有效地遏制疫情，關閉學校的作法為弊大於利，星國教育部長王業功甚至引用了一些醫學研究結果，認定兒童並不會輕易受到病毒影響。此外，也擔心關閉學校後會造成家長的壓力。

▲▼ 新加坡,新冠肺炎,口罩。（圖／路透）

▲新加坡最近出現兩起幼兒園群聚感染，造成家長恐慌。（圖／路透）

基於新加坡最近傳出多起校園群聚感染，當地政府同意將學校到校日改為每周4天，總理李顯龍仍不認為有全面停課的必要性，「應該各別來看每間學校的狀況」。

澳洲確診人數不斷增加，總理莫里森（Scott Morrison）下令全國的酒吧、賭場、健身室、戲院等場所暫停營業，並限定參加婚禮的人數不能超過5人，喪禮不能超過10人等等。當地餐廳則會維持外賣服務，超市、藥房、學校（維多利亞州除外）維持正常運作及開放。副首席醫療官（Paul Kelly）表示，學校停課不一定能產生圍堵疫情的效果，反而會加大醫療系統的壓力。

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

▲莫里森29日發表全國談話表示，政府建議的公眾場合集會人數上限縮減至2人。（圖／路透）

根據政府估計的數字顯示，一旦全面停課，有超過3成的醫護人員必須留在家中照顧小孩。然而，學校要考量的情況非常多，教師擔心學生、家長或是同事可能是帶原者，或者在自己不知情的情況下將疾病傳染給其他人。除此之外，有些學校也開始擔心的清潔用品和衛生紙短缺。

一名在澳洲中部小鎮上教學的教師表示，「我們都非常焦慮，老師雖然戴著手套、但仍會不斷洗手，保持清潔」，她疾聲呼籲，「學校應該要關閉」！同時，教師工會要求總理莫里森儘早無限期停課。

另外，美國華盛頓州州長決定延長關閉校園的時間，從原訂的兩周延長至六周。西雅圖一所公立學校的發言人羅賓遜（Tim Robinson）表示，大家都擔心新冠病毒會在都會地區快速傳播，但光是在停課這間事上，家長的意見分歧，有人說，「你敢全面停課試試看」、也有人說「你敢不停課嗎」。截至目前為止，僅有少數美國少數幾州維持正常上課。

▲▼ 美國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲美國多個城市、州宣布停課和軟性封鎖。（圖／路透）

新加坡南洋理工大學教育學院一名副教授指出，停課最大的問題是資源分配不平均，遠距教學需要筆電或是平板，並不是每個家庭都有能力提供孩子這些資源，低收入家庭的孩子則不能享用校方提供的免費午餐。甚至還有專家預測，在多數學校停課的狀況下，受虐兒童的事件、比率都有可能增加。

隨著確診案例增加，新加坡和澳洲繼續開放校園，政府暫時無全面停課的計畫，多數人的疑慮逐漸升高，然而，台灣學生依舊照常上課，卻未見確診人數大幅增加的趨勢。

彭博社在此提到台灣的成功經驗，學校除了在寒假結束後，延遲全體師生至2月25日開學，接下來就一直讓大部分的學生正常到校上課。這些可以歸功於台灣政府採取嚴格的防疫措施，包刮口罩實名制、高規格採檢、學生進入校園必須測量體溫，違反居家檢疫規定者罰款10萬至100萬的高額罰金等，台灣的確診人數306例，直至目前為止未出現大規模群聚感染。

▼彭博社在報導中提到，台灣的防疫經驗相當成功。（圖／記者宋良義攝）

▲▼0324中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中。（圖／記者宋良義攝）

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