5000移工蹲地「肉身遭強噴漂白水」消毒　印度官員自己包緊緊

▲移工蹲在地上,被大量噴灑消毒劑。(圖/翻攝自推特/Kanwardeep singh)



記者丁維瑀/綜合報導

印度北方邦(Uttar Pradesh)近日發生與疫情有關的爭議事件,眾多移工被直接「肉身噴灑」原本用來消毒公車的漂白劑。事件引發譁然後,參與消毒工作的地方官員已受到強烈譴責。

CNN報導,印度於25日開始進行全國封鎖21天,北方邦城市巴雷利(Bareilly)官員為了防堵新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散,竟直接對著坐在地上的移工噴灑消毒劑。當時有3名人員穿著防護裝備,對著多名移工「化學清洗」。

Video showed three people in protective gear spraying a bleach disinfectant used on buses directly at a group of migrant workers who were returning home as part of a national lockdown in India https://t.co/t2m9LbSrdm

北方邦負責應對疫情的高級官員高塔姆(Ashok Gautam)表示,多達5000名移工來到印度後被噴灑消毒劑,接著才獲准離開。他補充,病毒可能附著在衣服上,他不希望這些人成為病毒的攜帶者,至於官員使用的消毒劑則是漂白粉製成的溶液,對人體無害,「現在所有邊界都封鎖了,所以這不會再發生了。」

然而報導指出,雖然這些化學消毒劑只會在表面發揮作用,但對人體是危險的;根據世界衛生組織(WHO)說法,如果病毒已經在體內,在皮膚上塗抹消毒劑也不能殺死它們。

These migrant workers were sprayed with a chemical solution containing bleach to fight #COVID19 on their return to Uttar Pradesh in northern India.@dmbareilly, the district magistrate of Bareilly, tweeted that the action was under investigation #coronavirus pic.twitter.com/jl3Kd6Fadp