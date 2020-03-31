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5000移工蹲地「肉身遭強噴漂白水」消毒　印度官員自己包緊緊

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▲▼印度移工遭肉身噴灑漂白水。（圖／翻攝自推特／Kanwardeep singh）

▲移工蹲在地上，被大量噴灑消毒劑。（圖／翻攝自推特／Kanwardeep singh）

記者丁維瑀／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）近日發生與疫情有關的爭議事件，眾多移工被直接「肉身噴灑」原本用來消毒公車的漂白劑。事件引發譁然後，參與消毒工作的地方官員已受到強烈譴責。

CNN報導，印度於25日開始進行全國封鎖21天，北方邦城市巴雷利（Bareilly）官員為了防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，竟直接對著坐在地上的移工噴灑消毒劑。當時有3名人員穿著防護裝備，對著多名移工「化學清洗」。

北方邦負責應對疫情的高級官員高塔姆（Ashok Gautam）表示，多達5000名移工來到印度後被噴灑消毒劑，接著才獲准離開。他補充，病毒可能附著在衣服上，他不希望這些人成為病毒的攜帶者，至於官員使用的消毒劑則是漂白粉製成的溶液，對人體無害，「現在所有邊界都封鎖了，所以這不會再發生了。」

然而報導指出，雖然這些化學消毒劑只會在表面發揮作用，但對人體是危險的；根據世界衛生組織（WHO）說法，如果病毒已經在體內，在皮膚上塗抹消毒劑也不能殺死它們。

印度衛生與家庭福利部資深官員阿加瓦爾（Lav Agarwal）30日表示，涉入這起事件的地方官員已受到訓斥。他強調，對著移工噴灑消毒劑並不是必要的政策，而員工會這樣做，是出於恐懼或無知。

印度總理莫迪（Narendra Modi）29日敦促所有邦關閉邊界，藉此阻止疫情擴散到農村地區。

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