免費幫投保！熊貓外送員「染疫可領1萬5補償金」　2個月內有上線者也納保

▲foodpanda為外送員免費投保「法定傳染病補償健康保險」。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，台灣截至目前為止累積322確診個案、5人死亡，更嚴重衝擊相關產業，民眾也改變消費習慣，選用美食外送服務以減少接觸人群機會，不過外送員卻陷於高風險環境當中。美食外送平台foodpanda今（31）日宣布推出完整防疫配套方案以保護全台上萬名外送夥伴，業者表示若外送員確染新冠肺炎將可領1萬5千元法定傳染病補償保險金，且回溯至過去2個月有上線提供服務者通通納保，即日起開始適用。

面對疫情愈來愈嚴峻，外送員因須接觸較多人群誘發相關顧慮，foodpanda攜手富邦產險提供外送員專屬「法定傳染病補償健康保險」，為過去2個月有上線提供服務之上萬名送夥伴免費投保，若外送員期間或未來確診新冠肺炎，將可領取1萬5000元法定補償金。業者也指出，目前要求外送員每日測量體溫並填表單紀錄是否超過37.5度，以及需回傳戴口罩照片於內部，加強防疫工作。

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另針對外送服務恐成防疫漏洞部分，foodpanda也推出4項新制度建立安心配送服務流程，包括推動「無接觸送餐」、鼓勵外送夥伴每日執行「防疫自主檢查」、定期調查外送夥伴「呼吸道症狀及旅遊史」、持續宣導正確防疫觀念，且若外送至醫療院所也建議主動與消費者約定於通風良好處取餐，亦提供各家醫療院所的建議取餐點，清楚傳遞防疫步驟，以保障所有人健康。