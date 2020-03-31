印度封國21天影響13億人！莫迪悲痛道歉：請再忍耐一段時間

▲印度總理莫迪宣布全國封鎖21天。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，印度總理莫迪（Narendra Modi）24日宣布全國封鎖21天抗疫，造成全國大混亂，他29日針對全國封鎖一事向國人道歉，特別是對窮人感到抱歉，請求他們寬恕。封鎖令導致數以百萬計貧民失去工作，三餐不繼，數十萬民眾被迫徒步返鄉避難。

綜合外媒報導，莫迪24日宣布印度民眾不論身在何處，從25日開始未來三週內不得外出，每個村莊和每條小巷都將嚴格實施封鎖，各邦之間的邊界通道全部關閉，飛機、火車、公共汽車和地鐵也全部停運，以對付新冠病毒疫情擴散，「如果全國不實施封鎖來對抗病毒，印度就將倒退幾十年」。這項禁令涵蓋了印度13億人口。

▲印度實施宵禁。（圖／路透）

印度全國封鎖的禁令實施之後，影響到數百萬印度窮人，很多人挨餓，並迫使失業的外來工逃離城市，有人步行幾百公里返回鄉下老家，印度經濟增長速度已經跌到6年來最低。

不過，就在29日下午，莫迪針對全國封鎖一事向國人道歉，「我為我所採取的嚴厲措施向你們道歉，這些措施給你們的生活帶來困難，特別是是對窮人感到抱歉，我知道你們有些人在生我的氣，但實施施封鎖是為了保護您和您的家人，請再忍耐一段時間，目前所採取的措施將讓印度戰勝新冠病毒疫情。」

印度為期21天的封鎖將持續至4月14日才會結束，目前的累計確診數已達到1024例，死亡累計數達到27例。

▼印度為期21天的封鎖，讓數千名移工試著離開印度各大城市。（圖／達志影像）