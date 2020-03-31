派人到華航調查私菸不單純…前大使批林佳龍「合理嫌犯」獲判無罪

▲介文汲（右）於私菸案期間，在臉書評論交通部長林佳龍（左）是「合理嫌犯之一」而挨告。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝介文汲臉書）

記者孫于珊／台北報導

2019年爆發全國重大矚目案件之一的國安私菸案，當時交通部長林佳龍派政務次長王國材到華航調查，卻引來前外交官介文汲在臉書質疑林佳龍要湮滅證據，更批林佳龍是「合理嫌犯」，令林佳龍不滿提告害名譽。台北地院審結，法官認為介文汲是針對可受公評之事做合理評論，因此判他無罪，可上訴。

林佳龍解釋，之所以委請交通部政務次長王國材，以身兼華航公司最大股東航發會現任董事長身分，進駐華航以求直接了解事件全貌及實際行政調查情況，是因為華航遲未交出任何檢討報告。

然而介文汲將王國材進入華航調查的行為，解讀成「湮滅證據」，認為公部門查案，應是找政風單位處理，便在臉書痛批「林佳龍氣急敗壞的跳進來攪局有點好笑」、「派他的政次王國材進駐華航，到底是要湮滅證據還是蒐尋可切割蔡及民進黨的機會？」「理論上他自己也是這件走私案的合理嫌犯之一」等語，因此挨告，更糟林佳龍求償100萬元，還要在4大報刊登道歉啟事。

法官審酌後，認為介文汲評論都在合理範圍內，屬言論自由，因此民事部分判他勝訴，免賠、免道歉；刑事部分也判他無罪。

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