第二架次湖北「類包機」今晚飛　一家四口開車24小時赴上海趕搭

▲3月30日趕搭第二架次類包機的滯留湖北台灣人，陸續抵達上海浦東機場。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳政錄／台北—上海報導

首架次湖北「類包機」29日晚載送153人返台後，第二架次預計今晚19時50分從上海起飛，21時50分返抵桃園機場，最多載220人，實際數量以現場報到為準。不少因距離太遠，怕趕不上昨晚包機的民眾，紛選擇搭乘今晚航班，有一家四口一路走走停停，開了24小時的車，於車內夜宿後，才於今晨抵達，另也有孕婦轉從湖南搭機赴浦東，奔波超過千里。

據了解，昨晚由海基會協調，指揮中心、政府拍板的首架次華航類包機，於22時20分，載送153名旅客返台，機上有4位醫護作為機組人員隨行，因下機後名單核對、檢疫過程嚴謹，民眾分別送往林口等北部檢疫所後，於30日凌晨2、3時後才陸續入睡。

▲經民眾轉述，昨晚下機後檢疫過程相當嚴謹、漫長。

搭乘今晚第二架次類包機的A先生表示，自己的妻子是一名孕婦，湖北到上海車程10多個小時顛簸，憂心會有意外，因此，他們選擇昨晚深夜包車前往湖南長沙，搭乘今早的飛機前往浦東。

另有媽媽帶著一家四口，與丈夫和友人輪流開車，一路考量安全性和照顧孩子「走走停停」，共計24小時，才從湖北荊州石首市驅車抵達上海，過程中因無法入住酒店，只能夜宿車上。她坦言，這兩天湖北、上海都下大雨，連日奔波讓不少人都身心俱疲。

據了解，華航類包機上共有2位機師及11位空服組員，原設計載358人，因檢疫安排最多載運220人，經滯留湖北台灣人轉述，首架次班機未座滿220人，多數是因為湖北到上海路程太遠、時間上來不及準備，以致部分孕婦，或孩子年紀太小的家庭，放棄搭乘類包機返台。

▲滯留湖北台灣人因無法住進旅館，旅程中只能選擇睡在車上或夜宿機場。

一位搭14小時車抵達上海的男子錄影感嘆，希望大陸、台灣疫情更穩定後，政府可以朝取消註記，或繼續推動原本從武漢包機的方式，更多人能夠返台，因為這兩天「大家實在太累了。」

也有人說明，這兩天回去的多是以在台灣工作、生活、家庭因為滯留2個多月期間，受到較大影響的人為主，譬如有人在台灣的房貸繳不出來，或是需要回去開店、上班、就醫，帶小孩上課等，他們都希望回台經過14天隔離，確認沒有染上新冠肺炎後，重回正常的生活軌道。

▲有男子錄影請政府體諒民眾旅途奔波，未來可考慮取消註記。

對於首次以「類包機」接回滯留湖北台灣人，陸委會主委陳明通在今天上午於立院備詢前表示，過程「算是順利」，並提到武漢4月8日解封，包機還在協商過程，而對已解封城市，採取指定航班指定地點接返，「防疫措施非常嚴謹。」另昨晚因證件過期問題，無法辦理登機的持台灣護照陸配，陳明通說，相關單位已經在協助，估計今晚也能夠回來。

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