30日「類包機」20時15分起飛！　載214湖北台灣人2陸配未能上機

▲滯留湖北台灣人返鄉搭乘3月30日，從上海浦東機場起飛的華航類包機返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳政錄／台北—上海連線報導

第二架次接回滯留湖北台灣人的「類包機」，於30日晚20時15分順利從上海浦東機場起飛，預計21時36分返抵桃園，共載運214位旅客，有4位醫護人員隨行，落地後將按指揮中心檢疫要求，至集中檢疫處所進行14天隔離。據了解，下午登機時有3人出現證件過期問題，最後2位陸配和1位孩童未登機。

本次航班班機原設計可承358人，但因防疫要求，最多載220位旅客，最後完成報到者為214人，原計畫19時50分起飛，因消毒與人員登機後須穿著防護服和出港排隊，延後起飛時間約半個小時。

據掌握，原要在3月10日時，搭乘華航從武漢返台第二批包機，卻因體溫達37.1度，臨時被請下機的孕婦，也將順利搭乘此次航班返台。

▲民眾登機穿防護衣。

第一架次類包機登機時，有一位陸籍配偶因「大通證」到期，無法搭上昨晚航班，經現場台灣人轉述，今天的第二架次類包機，又有三位陸配的大通證、台灣居留證因滯留湖北時間過久，過期後亦無法於疫情期間順利補辦，一度無法登機。

最後，一名台灣居留證過期的陸配，經海基會協調順利登機，另外兩位大通證過期的陸配中，一人的8歲女兒請友人陪伴搭機返台，自己留下，另一位陸配與她年約3歲、具台灣籍的小孩最後也未上機。

未搭上30日「類包機」的總共三人（2陸配1孩童），預計在上海市台辦協助，與海基會、華航等各方協處下，於明日補辦一次性證件，再循類似先前「血友病母子」模式，以專案方式搭明後天定時航班返台，但由於過程中需符合台灣檢疫需求，尚須指揮中心拍板。



中國大陸湖北省（除武漢市以外），近日陸續解除交通管制，因此經海基會協調，中央流行疫情指揮中心拍板，由中華航空執飛29、30日兩架次「類包機」，提供滯留湖北當地的台灣民眾，自行前往上海浦東機場搭機返台。

首架次類包機於29日晚22時20分，已返抵桃園機場，共計153人返台，經中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日說明，華航班機29日抵台後陸續採檢、檢疫，過程「也算順利」，目前153名僅有3名檢體須重新採檢、其餘都是陰性。



今晚航班順利返台後，將共有975位因新冠肺炎疫情，滯留於湖北省的台灣人，透過兩岸包機、定點定時航班「類包機」方式返台，分別為2月3日首批包機247人，3月10、11日第二批包機兩架次共361人，3月29、30日兩架次類包機共367人。至於未來是否還有包機、類包機，按指揮中心與陸委會說法，前者仍在協商當中，後者原則上可行，視民眾需求和檢疫量能而定。

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