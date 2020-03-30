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第二架「類包機」再有3人證件過期　一陸配8歲女兒獨自搭機

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▲▼ 。（圖／記者陳政錄攝）

▲滯留湖北台灣人抵達上海浦東機場搭乘類包機，遇到有陸配證件到期無法搭機，以及原本搭乘該班機乘客未接獲機票改期通知，請地勤人員協處的插曲。（圖／滯留湖北台灣人提供）

記者陳政錄／台北—上海報導

第二架次接回滯留湖北台灣人的「類包機」，預計今晚19時50分從上海浦東機場起飛，截至16時許，已有100多人完成報到。繼昨有一人因證件到期無法搭機後，今天再有三位陸籍配偶，因滯留時間過長，她們「大通證」簽註、台灣居留證也都出現過期情況，一人恐怕只能留8歲女兒獨自搭機，她們再計畫循先前「血友病母子」模式，於明後天再返台。

今晚的類包機同樣由華航CI504航班執飛，旅客於15時30起陸續辦理登機，經現場民眾轉述，今天機場維安明顯較為嚴格，不只驅離前來採訪的記者，他們也難以向工作人員詢問，最終完成報到的人數具體有多少。據了解，本架次原定載回217人，最後實際人數將會以台灣官方數據為準。

▲▼滯留湖北民眾抵達上海浦東機場辦理登機，又傳一陸配證件問題無法上機，3月30日。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲民眾在浦東機場辦理登機。

值得注意的是，今天有一名李姓陸配帶著就讀國小，年約8歲的女兒，從湖北荊州市花兩人共約1400元人民幣，合新台幣近6000元，搭7個多小時的高鐵抵上海。不料，在辦理登機手續時，因為媽媽持有的大陸居民往來台灣通行證簽註，在滯留期間到期，也無法再封城期間辦理加註，所以未完成登機手續。

據了解，該名陸配持有台灣居留證，並以大通證在過年前返回湖北娘家探親，原定2月1日返台，卻遇上新冠肺炎疫情。目前，他的小孩持有台灣護照與台胞證，已經辦理好登機手續，正在尋找同鄉友人，陪孩子一起搭機。

此外，還有一陸配是持有的台灣居留證過期，但往來兩岸的通行證可以使用，因此經海基會協調已完成登機手續，另還有一名陸配同樣是大通證過期，雖她年約3歲的孩子可以登機，但為了孩子的安全著想，仍選擇讓他留下來陪媽媽。

經轉述，今天無法登機的兩名陸配，與這一位孩童的返台事宜，正由華航人員和海基會積極協處中，預計明天由上海市台辦協助，讓她們赴當地出入境管理局，完成一次性簽註、證件辦理，再搭乘明天之後的定期航班返台，類似先前「血友病母子」模式。由於過程中需配合台灣防疫政策，具體如何執行還在協調中。

▲▼滯留湖北民眾抵達上海浦東機場辦理登機，又傳一陸配證件問題無法上機，3月30日。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲陸配大通證簽註到期。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

除了該名陸配確定無法於今天返台外，由於本次航班為兩岸既有的定點定時航班，16時40分許，還出現原先購買該趟班機的旅客，因為沒有接獲華航改簽通知，仍前往櫃台辦理，才發現自己的機位已被改期，原本航班變成滯留湖北台灣人搭的類包機，在與地勤人員溝通後離開機場。

事實上，海基會3月26日發布於29、30日晚，由華航兩架次「類包機」載運滯留湖北台灣人返台時，當天上午於購票APP仍可查詢到該CI504班機票價，而後至下午才被鎖死，由政府統一登記有需要的民眾搭乘，並由華航、旅行社通知原先已預訂機票的民眾改期。

▲▼滯留湖北民眾抵達上海浦東機場辦理登機，又傳一陸配證件問題無法上機，3月30日。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

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