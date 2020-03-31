7成5民眾支持「護照改TAIWAN」　蘇貞昌：這要國人、朝野共識





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據最新民調指出，近七成五的民眾支持，將我國護照上面的英文名字改成「TAIWAN」。對此，行政院長蘇貞昌31日受訪時表示，這需要國人及朝野的共識。

時代力量智庫最新民調指出，百分之74.3的民眾支持將護照上的英文名字（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，避免國人被誤認是中國大陸人。對此，蘇貞昌31日受訪時表示，護照名稱怎麼樣，我們有憲法的規定，護照用怎樣印刷方法，這要國人共識，也要朝野共識。

蘇貞昌強調，在蔡總統領導下，自己的責任跟工作就是好好照顧好兩千三百萬國人同胞、福國利民，就像去年阻止非洲豬瘟入侵台灣、就像這次防疫工作還在努力中。因為台灣的努力，全體國人同胞齊心努力，台灣在世界被看見、被肯定，這是最最重要的，這是台灣在世界有一席之地，同時跟中國大陸不一樣的地方。

此外，針對民進黨立委同時也是女兒的蘇巧慧提到，家庭聚餐的防疫問題。蘇貞昌笑答，前幾天才擠在一起幫女兒唱生日快樂，社交距離是社交，不是規範家人，因為社交場合常常有不明的人，要規範要指引大家保持距離，這是為了保護個人也保護大家安全，指揮中心訂出規範指引，希望國人同胞都很有水準，這是最好的。